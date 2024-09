Odvoleno, sečteno a rozhodnuto. Letošní krajské volby znají vítěze i poražené. V Libereckém kraji ovládli volby do krajského zastupitelstva Starostové pro Liberecký kraj, kteří získali dvacet mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Před čtyřmi lety získali o dva mandáty více. „Máme upřímnou radost z toho, že jsme počtvrté v krajských volbách vyhráli. Myslím si, že když se člověk dívá na mapu České republiky, tak vítězství je o to cennější,“ řekl po sečtení volebních výsledků lídr kandidátky Starostů pro Liberecký kraj Martin Půta.

Výsledek strany je podle něj mimořádný úspěch a v dalších dnech mají v plánu jednat o koalici, která by byla schopná řídit Liberecký kraj v příštích čtyřech letech. Poměrně dlouhou dobu visel otazník na výsledkem koalice KSČM a ČSNS Stačilo!, která nakonec pětiprocentní hranici potřebnou pro zisk mandátu nepřekročila. „Musím otevřeně říct, že z toho mám upřímnou radost. Budeme se snažit sestavit koalici z lidí a politických subjektů, které jsou připraveny pracovat pro Liberecký kraj na sto procent,“ podotkl.

V Libereckém kraji se hrálo o jednotky hlasů a koalice Stačilo! získala 4,99 % hlasů. Jak informovala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, hodlají nechat přepočítávat Liberecký kraj. „Jestli se jedná o osm nebo devět hlasů, pro nás to je o tom, abychom měli jistotu, že jsme například neztratili v Libereckém kraji jediné levicové mandáty, které by tam mohli mít občané kraje,“ sdělila.

close info Zdroj: Deník zoom_in Takhle se volilo na Liberecku.

Na druhém místě se ziskem osmnácti mandátů skončilo hnutí ANO, které si oproti minulým krajským volbám znatelně polepšilo a počet mandátů téměř zdvojnásobilo. Po začátku sčítání tato politická strana chvíli vedla, a to hlavně díky úspěchu v českolipském okrese. Jak zmínil lídr kandidátky David Pražák, na krajských volbách se odrazila i celostátní situace a fakt, že lidé nejsou spokojeni se současnou vládou. „Pro Starosty to není výhra. Myslím, že Starostové chtěli mít výhru úplně jinou. Budeme se klidně snažit vytvořit koalici z druhého místa a pokud se nám to nepovede a skončíme v opozici, bude o nás slyšet,“ zdůraznil Pražák s tím, že o SPD a Trikoloru se nehodlá opírat. „S ostatními stranami budeme určitě komunikovat, ale nebudeme tlačit, aby se koalice rychle uzavřela. Je potřeba si říci, co od sebe koaliční partneři navzájem očekávají,“ doplnil.

V rámci ANO získala nejvíce preferenčních hlasů českolipská starostka Jitka Volfová. Je názoru, že za tím stojí nálada ve společnosti a také to, že se práce starostů za ANO promítá i do krajské politiky. „Okresní a krajská politika jsou prolnuté. Mám velice ráda práci pro město, protože tam člověk vidí napřímo výsledky, ale provázanost města a kraje je významná. Existuje spousta témat, která se z kraje přenáší na celý okres. Je velice důležité, aby kraj nasměroval síly i ve vztahu k regionům a žádný z nich nebyl opomíjený,“ řekla Deníku Jitka Volfová.

Do krajského zastupitelstva se dostala koalice Spolu pro Liberecký kraj (ODS,TOP,KDU-ČSL) se ziskem pěti mandátů. Jak přiznal lídr kandidátky Edvard Kožušník, jejich očekávání byla vyšší, ale věří, že v rámci budoucího vyjednávání se jim podaří dohodnout podmínky, které budou směřovat k realizaci jejich programu. „Měli jsme ambici dosáhnout stejného počtu voličů jako bylo ve volbách do Evropského parlamentu, což se nám nepodařilo naplnit. Bylo to tedy i díky nižší účasti,“ svěřil se Kožušník s tím, že koaliční jednání probíhají a je to otázka několika dní a ne několika hodin. „Pro nás SPD a Trikolora není koaličním partnerem,“ zdůraznil. Právě hnutí SPD a Trikolora se stalo čtvrtým politickým subjektem, který se do krajského zastupitelstva dostal se ziskem dvou mandátů.

Naopak propad zaznamenala Česká pirátská strana pro Liberecký kraj, která byla součástí vládnoucí koalice. Získala 3,78 % hlasů. „Je to pro nás zklamání, pod pět procent jsme nečekali, výsledky vnímám jako prohru,“ informoval Zbyněk Miklík, který stál v čele kandidátky. „Příčin bylo více, částečně se na tom odrazila celostátní politika, která v tom hrála ne úplně nepodstatnou roli,“ osvětlil s tím, že malý počet stran, který se dostal do zastupitelstva, vnímá jako problém. „Starostové to budou mít složité, jak vyjednat koalici,“ dodal Miklík.

Podle politologa Jana Kubáčka z Turnova se na krajských volebních výsledcích podepsala i nízká volební účast, v Libereckém kraji se vyšplhala na 33,53 %. „Regionální kandidátka a hlavně nominování místních autorit a osobností zachránily Starosty pro Liberecký kraj před obrovským tlakem celostátní politiky a míry nespokojenosti občanů s ní,“ okomentoval výsledky politolog.