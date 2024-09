Třeba Karel Palma, který vlastní elektro obchod, právě chystal pytle s pískem. „Máme obavy. Už jednou jsme tu měli dva metry vody. V roce 2002 jsme měli 10, možná 20 centimetrů pod vrcholem. V takovém případě je každý centimetr dobrý. Předpověď příliš optimistická není, takže se chystáme jako všichni ostatní,“ řekl.

Lidé chodí na most kontrolovat řeku. Mladý muž, jenž právě procházel a bedlivě sledoval hladinu, připustil, že má strach. „Bydlíme hned na kraji, takže když to přijde, zavalí to celý náš dům,“ řekl s tím, že zaváželi písek a dávali ho do sklepů.

Obává se však, že ani to nepomůže. Také Michal Humpolák je znepokojený. „Obáváme se, protože jsme v roce 2010 zažili dramatické povodně, které prošly Frýdlantem. Ten, kdo je prožil, tak je má stále v čerstvé paměti,“ poznamenal s tím, že bedlivě sleduje dění a média.

S rodinou má připravená zavazadla pro případnou evakuaci. „Tam, kde bydlíme, je problém s potokem, a když se ucpe propust, jíž vede, tak se potom vylévá okolo našeho domu. Na rok 2010 stále nemohu zapomenout,“ ddoplnil.