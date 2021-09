Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 5 obcí a 9 měst. V kategorii elektronická služba porota posuzovala 5 projektů. Do celostátního kola postupují město Turnov a městys Zásada. Výsledky budou vyhlášeny 20. září letošního roku v Hradci Králové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.