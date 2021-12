Pekli, tvořili, čarovali se svou zručností a fantazií. Regionální tvůrci využili svých zlatých českých ručiček, aby mohli předvést svůj um a produkty na adventních trzích. Pro řadu z nich právě předvánoční čas představuje to nejvýdělečnější období. A najednou jako blesk z čistého nebe přišel vládní zákaz o konání vánočních trhů. Přesto se v Libereckém kraji potvrdilo rčení „když bůh zavře dveře, otevře okno“ a trhovci si nemusí zoufat.

Představu vánočního stromu obklopeného stánky nabízejících inspiraci na vánoční dárky pro letošní rok narušila zhoršující se epidemiologická situace a prodejci tak mohou nabízet jen vánoční stromky, chvojí, jmelí a ryby a produkty z nich. V Jablonci nad Nisou proto vznikla iniciativa Zachraňte Vánoce, která se rozhodla trhovcům nabídnout pomocnou ruku. „Chápeme nezbytnost situaci nějak řešit, ale opatřením nerozumíme. Ale to se nedá nic dělat, teď je potřeba řešit věci tak, jak budou přicházet. Po pravdě řečeno čekáme, že v prosinci se bude všechno ještě zpřísňovat,“ řekl za organizátory Jiří Ibl.

V neděli 5. prosince se otevře bývalý Dům nábytku, který na podzim hostil Tatrhy. Jedná o obrovský prostor, ve kterém budou moci zájemci nabízet své výrobky, určené původně pro trhy.

Tomáš Gärtner tvoří betlém v životní velikosti. Jeho sochy zdobí celý kraj

„Stačí, když přivezou zboží, vystaví ho a opatří cenovkami. My ho začneme prodávat, jako bychom byli jakýkoliv jiný obchodní dům. Myslíme si, že by tu mohla být opravdu krásná atmosféra, za první den se nám přihlásilo několik desítek prodejců,“ doplnila Veronika Ibová. Příspěvek vybírají jen na energii a lidi, kteří tu budou celý měsíc obsluhovat. „Je to jen symbolické, a to deset procent z prodaného zboží,“ dodala. Štědrý dům, do kterého se vejde přibližně sto tvůrců, bude následně od čtvrtka do neděle až do Vánoc a otevírací doba bude přizpůsobena zájmu.

Nabídnuté pomoci, která přišla z různých stran, využila i Martina Papežíková z rodinné firmy DobroTY z Ráje. „Nakonec ty Vánoce dopadnou skvěle a naše víra v dobro, sounáležitost, spolupráci a pomoc se ukáže jako cesta. Také jsme nesmírně vděční lidem nejen z blízkého okolí, kteří začali objednávat i přes e-shop a zastavují se pro dárečky k nám, do Turnova,“ zdůraznila. Jak sama přiznala, celý rok směřují k tomu, že v době adventu bude největší prodej, který pokryje náklady na jaře.

„Vy jste prostě úžasní. Tým skvělých lidí se srdcem na pravém místě. Děkujeme,“ okomentovala iniciativu Drahomíra Hájková z Medové královny.

Make-up je meditací i neverbální komunikací ženy, říká šampionka ve vizážistice

Jako pojistku v případě dalšího zpřísnění či lockdownu plánují organizátoři příští týden spustit e-shop. Připodobňují ho k Alze pro malé výrobce, ale bez mimozemšťana a jen na Vánoce. „Kdokoliv si sem může umístit zboží a prodávat na internetu. Objednávky zákazníků budou chodit přímo prodejcům s adresou doručení,“ vysvětlil Ibl.

Vánoční trhy se částečně přesunuly do on-line světa, kdy mohou obchodníci ze zrušených adventních trhů nabízet zboží prostřednictvím e-shopu Rohlik.cz či Košík.cz.