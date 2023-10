Záchrana se podařila. V Bozkově se po deseti letech rozezněly varhany

Na začátku to vypadalo jako nesplnitelný sen. Bozkovským varhanám hrozil bez restaurátorského zásahu zánik, avšak stačila odhodlanost několika zapálených lidí, která vedla k jejich záchraně. Zabralo to deset let, aby se nakonec nádherný zvuk tohoto vznešeného nástroje opět rozezněl v sobotu 21. října ke cti kostela Navštívení Panny Marie, který nese přízvisko Královny hor.

V Bozkově se po deseti letech rozezněly varhany. | Foto: Se svolením Libereckého kraje