Vyzkoušela si těžký závod. Byla prostředním článkem tříčlenné štafety. Musela ujet na kole 180 kilometrů stylem nahoru a dolu. Deník hovořil s Tamarou Chalupeckou z Teplic, která jako součást ženské štafety absolvovala extrémní Winterman 2021, který v minulém měsíci začínal v Děčíně a končil kousek pod vrcholem Ještědu. „Dostala jsem to jako dárek k narozeninám, nebylo vyhnutí,“ usmála se sympatická žena z Teplic. Závod absolvovala na kole. Našlapáno v pedálech měla z minulých let. „Letos zatím slabých 3000 kilometrů, obvykle je to téměř trojnásobek ročně. Bez takového tréninku se to asi nedá,“ řekla po závodu. Jaké to bylo, jaké jsou pocity po závodu, přišla krize? Půjde do toho příště? V článku.

Tamara ChalupeckáZdroj: se souhlasem Tamary ChalupeckéI když byla dobře připravená, očekávala nějakou krizi. „Nakonec to ale nepřišlo. Fakt jsem to odjela na pohodu,“ uvedla spokojeně. Svoji část závodu si prý hodně užila. „Je tam všechno. Krásná trať, do kopce a z kopce. První tři hodiny teplota v mínusu, fandění po celé trati, dokonalý support. Moji rodiče v Chřibské, závodníci podporující se navzájem. Je to prostě to, co chcete na kole zažít a chcete se vrátit a prožít to celé znovu,“ vzpomínala pár dnů po závodu. Šla by do toho hned znovu. „Je to fakt adrenalin. Ale také chvíle, které nečekáte. Třeba, když zamrzala voda v lahvích ve chvílích, kdy se potřebujete napít,“ líčila v rozhovoru s redaktorem Deníku.

Letošní závod pro ni nebyl ničím novým. Vloni si ho vyzkoušela v roli supportu, který je povoleným, a hlavně důležitým doprovodem. I letos byl takový servis důležitou součástí. Vše do sebe muselo podle Tamary zapadat jako kolečka v hodinovém strojku. Letošní support při extrémním závodu zajišťovala štafetové trojici Dagmar Hájková. Holky, o které se starala, si po závodu pochvalovala.

„Poskládaná byla štafeta parádně, protože každá z holek měla prostě ten svůj úsek, který jí baví, dokonale ho zvládá a mohla se soustředit jen na něj,“ zhodnotila.

Tamara Chalupecká jela na kole jako prostřední článek celého závodu. Štafetu přebírala od Pavlíny Procházkové, která si užila plavání v délce 8,9 kilometru po proudu studeného Labe. Třetí běžeckou část zdatně zvládla pro tento tým na trase 43 kilometrů v různém přírodním terénu Alena Vratná. Aby vše klapalo, jak má, a support vždy zafungoval na správném místě, to měl na starosti řidič doprovodného vozidla Lukáš Chalupecký.

„Já si stěžovat nemůžu. Za prvé to byl totiž můj nápad, letošní holčičí štafeta. A za druhé to není zase tak nic strašného, vstávat ve tři, sedět patnáct hodin v autě a ujet přitom 220 kilometrů. To přece víc stojíte, než jedete,“ napsal, když Tamara Chalupecká požádala své kolegy z týmu o hodnocení, jak to celé viděli.