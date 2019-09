„Veřejná zakázka na dodavatele byla prodloužena s ohledem na dodatečné dotazy ze strany zájemců. Vybírat dodavatele tak budeme po 24. září,“ říká kastelán zákupského zámku Petr Weiss. V plánu je kompletní obnova jižní části dvora od podlah po střechu. Nutná je především stabilizace budovy, komplexní oprava statiky a krovů.

Práce potrvají až do roku 2021. V obnoveném areálu by měla vzniknout stálá expozice Zapomenuté zámky, která by připomínala osud objektů, které už neexistují, nejsou veřejnosti přístupné, nebo mají jiné využití jako například domovy seniorů či školy. V přízemí chce zámek představit expozici zaměřenou na dopravu v době, kdy Habsburkové využívali Zákupy jako letní rezidenci.

Projekt, který Národní památkový ústav (NPÚ) pečlivě připravoval téměř pět let, řeší záchranu jižní části hospodářského dvora, tedy asi třetiny celého areálu. Jeho součástí je i architektonicky unikátní konírna, v níž bylo v minulosti ustájeno až 60 koní. Na současném havarijním stavu se nejvíce podepsalo období po roce 1918, kdy dvůr sloužil jako státní statek. V malé konírně parkovaly traktory, ve velké byla uskladněna zemědělská chemie. Údržba zcela chyběla a postupné chátrání následně urychlila i nezdařená privatizace z počátku 90. let, kdy z objektu zmizela řada cenných prvků.

Do vlastnictví státu se hospodářský dvůr vrátil v roce 2003, od roku 2010 je národní kulturní památkou. „Jsem velmi ráda, že se Národní památkový ústav rozhodl barokní konírnu u zámku v Zákupech zachránit. Pokud se podaří obnovit celý tento nádherný zámecký komplex, dostanou Zákupy zpět svou reprezentativní dominantu,“ uvedla krajská radní Květa Vinklátová.

Na rekonstrukci barokního areálu dlouho scházely peníze. Loni NPÚ uspěl s žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, ze kterého do Zákup zamíří 95 milionů korun. Na úplnou opravu by bylo zapotřebí kolem půl miliardy.

Kromě dvora se v těchto dnech rozbíhají také práce na opravě krovů a střech hlavní budovy zámku. „V první fázi projde obnovou severní část. Návštěvníci musí počítat s tím, že na několik let zahalí zámek lešení,“ dodává kastelán Petr Weiss.