Ozdoby rozmanitých tvarů tu jsou vystaveny v prosklených uzamčených vitrínách a rozzářily také dva vánoční stromy stojící v prvním patře muzea. Je jich tu dohromady tolik, že nevíte, kterou z nich si prohlédnout dřív.

Vedoucí muzea Blanka Marčiková přiblížila, že perličkových ozdob od společnosti Rautis z Poniklé zde mají dohromady čtrnáct set. Tímto číslem ale počet vystavených ozdob nekončí. „Doplňují je ještě desítky vánočních ozdob od Družstva umělecké výroby ze Dvora Králové a od firmy Ornex z Jablonecka. Návštěvníci uvidí také ozdoby zapůjčené ze soukromých sbírek,“ nastínila Marčiková s tím, že část expozice se věnuje i vánočním lidovým tradicím.

Některé z ozdob si zájemci mohou přímo v muzeu koupit, patří mezi ně například i ty, které jsou zhotovené na zakázku v různých barvách s motivem mimoňského kostela.

Tradice lidové výroby ozdob ze skleněných perliček sahá do 19. století. Jejich výrobou se tehdy živily celé rodiny. Současný výrobce perličkových ozdob, společnost Rautis, funguje na stejném místě od počátku 20. století. Její jednatel Marek Kulhavý pro Deník už před časem uvedl, že stojí na základech firmy, kterou vybudoval rod Hornů.

„V roce 1902 ji založil Stanislav Horna, po něm ji převzal syn Otto, který výrobu rozvinul do tehdy netušených rozměrů. V roce 1948 jim vše komunisti ukradli. V tom příběhu jsou kapitoly, ze kterých mrazí. Rodina chtěla, aby jim z konfiskovaného majetku vyjmuli rodinný dům. Pan Horna napsal úřadům, že psací stroj značky Minerva patří jeho mamince. Všechno jim vzali,“ připomněl Horna a doplnil, že za komunismu zestátněný podnik upadal a výroba klesala.

„Po sametové revoluci a výběrovém řízení se stal můj otec ředitelem ponikelského podniku. Měl firmu znovu osamostatnit a připravit na privatizaci. Společnost se rozdělila na několik a táta jednu koupil. Tak vznikla firma Rautis,“ přiblížil začátky Kulhavý.

Vánoční výstavou ozdob, která bude v mimoňském muzeu k vidění do 2. ledna, adventně laděný program ve městě nekončí. V neděli 31. listopadu si zájemci při workshopu budou moci zkusit sami vyrobit vánoční ozdoby z korálků. Muzeum zároveň připravilo novinku v podobě soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu vlastní výroby. „Příjem ozdob do soutěže už probíhá a zapojit se do ní mohou všechny věkové kategorie. Termín odevzdání je do 28. listopadu. Následně je vyhodnotí komise a poté, co vybere ty nejzdařilejší, bude prostřednictvím ankety na webu o té nejhezčí v každé kategorii hlasovat veřejnost,“ popsala Marčiková. Ozdoby zaslané do soutěže budou vystaveny také v muzeu, kde už na ně čeká prázdná vitrína.