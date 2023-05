Jako živnostník pracující s těžkou technikou se náročného úkolu renovace nezalekl. S autenticitou rekonstrukce speciálu mu pomohli členové legendární posádky z Jablonce Jiří Moskal, Jaroslav Joklík a František Vojtíšek. Zřejmě nejvíce pak prostředně jmenovaný. „Jako technický konzultant. Snažili jsme se, aby to bylo naprosto shodné s originálem z roku 1988, jak po technické stránce, tak i graficky,“ přiblížil Joklík.

Sám, jako většina obyvatelů Mnichova Hradiště nebo Jablonce nad Nisou, byl značkou Liaz velmi ovlivněn. „Hradiště Liazem žilo ještě dlouhá léta po největších úspěších značky. Vždy, když jsem jel z učňáku domů, vyhlížel jsem, kolik aut každý den vyrobili. V 90. letech to byly nejdřív třeba tři auta denně, pak jedno, ke konci třeba jen jedno za týden,“ řekl Liška.

Osud legendárního vozu nedal spát mnoha nadšencům, až se z jejich středu odhodlal ke koupi Ondřej Liška, jinak živnostník v oboru zemních prací. „Hned jsme začali s renovací. Nejdříve jsme museli sehnat co nejvíce informací o voze,“ popsal Liška.

Z Jablonce nad Nisou vyrazí v sobotu 27. května ráno speciální autobus do Mnichova Hradiště. Připomenou si tam 70 let značky Liaz .

FOTO, VIDEO: Naleštěný kus historie. Ze Železného Brodu se vydali do Pojizeří

Jak Liška upozornil, Jaroslav Joklík přispěl autenticitě velkým dílem, protože auto bylo nejen pro laika k nepoznání. „Ze závodního speciálu zbyla kabina, nápravy, šasi, převodovka. Tohle konkrétní auto byl jediný dakarský speciál, který měl devítistupňovou převodovku. Ostatní závodníci ji nechtěli, že se s ní špatně řadí,“ vysvětlil Liška.

Zajímavostí dakarských vozů jsou nápravy, takzvané rychlé, tahačové. „Prostě zadní náprava je předělaná na přední. To měly jen vozidla na Dakar,“ poznamenal současný majitel vozu.

Stroj samotný po úspěchu na Rallye Paříž-Dakar absolvoval jako doprovodné vozidlo Rallye Faraónů v roce 1992, poté už se pomalu stěhoval „do důchodu“. Nejprve sloužil jako zkušební vůz. Zmizela korba. „Auto stálo v Mladé Boleslavi. Staří Liazáci o něm věděli, jak jsem se to dozvěděl, šel jsem ho koupit,“ dodal čtyřicetiletý Liška.

Mistři České republiky! Jablonecká taneční škola přivezla domů dva tituly

Renovace trvala skoro celý rok. Ne všechny věci se podařilo sehnat. Nádrže nebo zadní tlumiče má renovovaný vůz z Tatry. „Paradoxně největší problém byl se sehnáním zadních blatníků. Dnes se dají sehnat jen plastové, plechové už dávno skončily ve šrotu. Trvalo nám tři čtvrtě roku, než jsme sehnali asi deset blatníků, ze kterých jsme sestavili čtyři,“ vysvětlil Liška. Korbu vyrobili pod pečlivým dohledem pamětníků v dílně sami.

Obnovený vůz už párkrát vyjel, do terénu ho ale majitel nepustí. „Už to bude jen takový mazel. Maximálně, že bych ho projel po žních po poli,“ uzavřel Liška.

Poprvé se renovovaný stroj představí veřejnosti na vzpomínkové akci, která se koná v sobotu 27. května v Mnichově Hradišti. Město si připomene 70 let od zahájení výroby nákladních aut Liaz v někdejším zdejším závodě a 20 let od posledního auta.

Na Liaz i z Jablonce

První výrobní závod Liazu byl v Jablonci nad Nisou, konkrétněji v části Rýnovice. A právě z Jablonce, z autobusového nádraží ze zastávky č. 11 vyjede v sobotu v 7:15 hodin historický autobus RTO, který doveze zájemce až do Mnichova Hradiště na velkou akci 70 let Liazu.

Sobota 27. května a 70 let LIAZu v Mnichově Hradišti, Masarykovo náměstí

09:00 – 10:00 Tcheichan

10:50 – 11:40 Majkl – ZUŠ Mnichovo Hradiště

12:30 – 13:30 Pavel Callta

13:50 – 14:00 Zdravice starosty města

14:00 – 15:00 Beseda s osobnostmi Dakaru

15:30 – 16:25 Janovec Jazz Band

17:00 – 18:15 VaŤáK – The Best Kabát Revival

18:50 – 19:50 Imaginárium

20:30 – 21:30 Olga Lounová

22:10 – 23:45 Víkend rock

Nedílnou součástí 70 let LIAZu v Mnichově Hradišti bude sraz majitelů nákladních automobilů Škoda a LIAZ. Nákladní automobily budou k vidění takřka po celém městě: v Palackého ulici, na parkovišti U Karlových Varů, na dopravním terminálu a na vlakovém nádraží. V litých domcích (ulice Na Výsluní a Polní), před městským kinem nebo v bývalém areálu LIAZu.

Těšit se však lidé mohou i na dynamickou prezentaci v podobě spanilých jízd. Ve 14:00, 15:30 a 17:00 hodin projedou městem kolony nákladních vozů, které zamíří ulicí Víta Nejedlého směrem na Haškov, projedou bývalou továrnou, přes obchvat města se dostanou do Jiráskovy ulice a přes centrum se vrátí na svá místa. Ve 14 hodin na tento okruh vyrazí vozy vystavené na náměstíčku u litých domků, v 15:30 vozy z dopravního terminálu a v 17 hodin vozy z náměstí.