Jako voliči ve všech typech voleb jsou proslulí svou vysokou účastí a také podporou levicových kandidátů či stran už léta. Nelze se divit, že teď 62,63 % svých hlasů nechali Andreji Babišovi, prezidentskému kandidátovi hnutí ANO 2011, které podle politologů postupně „vysálo“ dříve silné levicové strany v zemi. V Kozlech ze 119 zapsaných voličů jich přišlo v 1. kole voleb hlasovat 76,47 %. Petr Pavel tady dosáhl pouze na 16,48 % hlasů. Rodák z České Lípy Diviš měl jen jediný hlas.

„K volbám u nás chodí vždy kolem 72 až 76 procent voličů, tak je to tady dané. Ale, i když k sobě máme všichni hodně blízko, naše vesnická pospolitost funguje, neřešíme mezi sebou, koho a proč kdo volí,“ reaguje starostka obce Jitka Kýhosová na dotaz, jak si vysvětluje vysoký zisk prezidentského kandidáta Andreje Babiše v prvním kole voleb.

Využívají dotace

Ves disponuje ročním rozpočtem ve výši tří milionů korun. Když zajistí základní potřeby chodu obce, na velké investice už příliš peněz nezbývá, proto se pro uskutečnění svých plánů a projektů snaží využívat nejrůznějších dotačních programů, státních či krajských. Na jednání sedmi zastupitelů obce přijde podle starostky kolem dvanácti občanů. „Vždy se poradíme s lidmi. Pokud naplánujeme nějakou akci, snažíme se získat dotaci. Pro nás jsou dotace jediné východisko k tomu, abychom tu mohli něco vybudovat,“ vysvětluje dlouholetá starostka obce.

V sousedství pěkně opraveného obecního úřadu, kde je i malý sál pro setkávání obyvatel a kde „sídlí“ Zábavně sportovní klub Kozly, otevíraný pro místní každý pátek a sobotu, nelze přehlédnout dvě nová hřiště. Přímo skvělé dílo obec odvedla, když kompletně obnovila svůj hřbitov. „Je na místě původního, z kterého ale nezbylo prakticky nic, prostor byl zarostlý. Občané projevili v anketě zájem o jeho nové vybudování, tak jsme se pustili do díla. Pohřebiště už funguje,“ líčí starostka.

Léta je v obci útulek pro kočky Bona a farma s chovem dobytka. Místní ve většině odjíždějí za prací do okresního města, část například i do Škodovky v Mladé Boleslavi. „Nejvíce jich ale pracuje v České Lípě. Tam máme v Mánesově ulici i spádovou základní školu,“ upřesňuje Kýhosová. Se svým sdružením Prosperita obce Kozly neměla v loňských komunálních volbách žádnou konkurenci. Potvrzuje to právě jen jediná sestavená kandidátka.

Komunistická vesnice

Sousedské vztahy a starostku velebila 73letá Helena Landovská, která si vyšla po vsi na procházku s pejskem. Dotaz Deníku na výsledky voleb ji nijak nezaskočil. „Tohle byla po válce doopravdy komunistická vesnice, tady byli snad všichni komunisti, můj táta, všichni, teď už jsou v aktivním věku jejich potomci, ale stále to tady lidi táhne spíš k té levici. Naštěstí máme šikovnou paní starostku. Stará se, jak má, stále se tu něco děje, početné akce pro děti, dospělé,“ říká.

Vesnice je podle ní jako dobrá parta. Lidé tady dokonce spolu slaví narozeniny. „Zrovna teď bude mít soused padesátku a sejde se tu snad 70 lidí, každý z vesnice přijde, něco donese, ženský napečou buchty, dorty, pak se griluje, narazí sud. Doopravdy, vesnice Kozly žije!“ chválí Landovská. I ona prý volila Babiše, vadila jí totiž důchodová politika předchozích vlád.

Dienstbierovi tu mají chalupu

S „rekordy“ spojenými s obcí Kozly a prezidentskými volbami je dobré připomenout i úvodní kolo historicky první prezidentské volby v roce 2013. V něm se o funkci hlavy státu ucházel mladý právník a senátor Jiří Dienstbier, jehož otec byl známý disident a polistopadový ministr zahraničí Československa. Jeho rodina měla a dosud má ve vsi chalupu. Přesto v roce 2013 vyhrál na Českolipsku s 28,52 % hlasů Miloš Zeman. Ve volebním okrsku Kozly daly kandidátovi Jiřímu Dienstbierovi hlas dvě třetiny voličů. To vše při rekordní účasti 76,11 %. Poté, co Dienstbier do 2. kola nepostoupil, zájem voličů značně opadl a k druhému kolu volby přišla už jen polovina z 86 voličů, přičemž většina z nich (71,66 %) už volila Zemana.

Rodina Dienstbierů je spojována s Kozly přes 40 let, i dnes je součástí zdejšího života. Jiří Dienstbier sem dál příležitostně jezdí, potvrzuje u vrátek jednoho ze stavení jeho bratranec Ondřej Dienstbier. On sám se domnívá, že o současném rekordním výsledku kandidáta Babiše ve vsi rozhodli důchodci. „Lidé nemají rádi střední cestu. Když to nejde vpravo, tak to jde vlevo. A nepřemýšlí, že by to mohlo jít někde prostředkem,“ komentuje mladý muž ze slavné rodiny. Jak přiznává, ještě neví, jestli vůbec půjde hlasovat v druhém kole prezidentských voleb. „Myslím si, jestli může vyhrát komunistickej Babiš nebo komunistickej Pavel, je úplně jedno. Teď na sebe hází po „x“ letech špínu. To mně přijde úplně zcestný. Pavel mluví hezky, ale vojáka z povolání nechci a Babišovi taky nějak extra nevěřím,“ soudí Ondřej Dienstbier.

Obec Kozly se rozprostírá zhruba šest kilometrů od České Lípy, na jižním úpatí horského hřebene Kozel, jehož nejvyšší bod sahá do nadmořské výšky 596 metrů. Nádherný výhled do krajiny brutálně narušily stožáry a dráty distribuční soustavy. S Českou Lípou byla ves spojena silnicí v roce 1908. V roce 1900 žilo v Kozlech celkem 342 obyvatel. Živili se zemědělstvím, pěstováním ovoce a část lidí odtud vyrážela na sezónní práce. Po válce se vesnice víc a víc vylidňovala. V roce 1950 zde žilo 181 lidí, v roce 1999 už pouze 101 obyvatel. Aktuálně je to 150 lidí. Venkovskou malotřídku, kterou v náznacích připomíná budova u silnice na Bořetín, zdejší děti naposledy navštěvovaly ve školním roce 1973/74. Dnes je přestavěna na byty. V minulosti zde existovalo také několik živností včetně dvou hostinců, teď tu dlouhá desetiletí není žádný. Prodejna smíšeného zboží Jednoty byla spolu s hospodou uzavřena v roce 1978.