Mrazivé počasí

Vánoční hra aneb O tom slavném narození

Ostravský autor Tomáš Vůjtek navazuje současným jazykem na tradici lidových barokních her. Příběh o narození jezulátka, v němž nechybí pastýři, tři králové ani Herodes, je orámován sporem mezi nebem a peklem. V pekle se chystá promyšlená pomsta proti samotnému pánu Bohu. Naštěstí všechny intriky pekelníků selžou. Celá inscenace je protkána známými koledami a také původními vánočními písničkami. Zdroj: Divadlo loutek Ostrava

Do areálu vjeli herci i s rekvizitami kolem půl čtvrté odpoledne. Někteří se ihned přesunuli do salonku hostince, kde na ně už čekal svařák, pro ty více otužilé pivo. Mužská část osazenstva mezitím vynesla rekvizity z dodávky a připravila pódium, lépe řečeno plac před stodolou, kde je k vidění Maloskalský betlém malíře Josefa Jíry. Vedle improvizovaného pódia si připravoval taktéž provizorní zázemí hudební doprovod. „Počasí je dnes krušné, ale my se s tím popasujeme,“ poznamenala Dita Procházková, která se souborem vystupuje od začátku.

Mezitím bylo v takzvané vinárně Hostince U Boučků živo. Kromě herců tu byla i zábava v dětské tvořivé dílničce, součásti vánočních minitrhů na nádvoří statku. Vánoční hra byla jejich vyvrcholením. „Jsme asi z pěti míst, ale sejít se dokážeme vždy, když to potřebujeme. Jsme navíc všichni kamarádi, tak se na každé setkání moc těšíme,“ popsala další členka souboru Jana Horáková, která představovala odpovědníka, srozumitelněji uvaděče.

Postavu Lucifera hraje ve Vánoční hře farář církve husitské Oldřich Bezděčík. „Hraji ochotnické divadlo v Turnově a s kamarády se mi nápad na tohle společné divadlo moc zalíbil. Navíc, když můžu hrát Lucifera,“ zasmál se.

V sobotu navečer klesla teplota v Malé Skále k minus šesti stupňům. Svatý Michal aka Petr Macháček si mrazivé počasí pochvaloval. „Mně tohle nevadí. Hraji už pět let, mám z toho radost. Vždy se mi jakoby uleví, rozdáváme radost lidem, ale i sobě. Jak se sejdeme, vždycky je sranda,“ ocenil.

Hrají v celém regionu

Přiblížila se chvíle vstupu souboru na scénu. Jako první vyšly dvě hudebnice hrající na housle, za nimi pomalým krokem vstoupili za zpěvu Hajdom, hajdom, tidlidom herci. Jana Horáková pak přihlížející uvedla do děje. Vánoční hra právě začala. „Hru hrajeme během adventu třeba šestkrát, sedmkrát. V lednu ji předvedeme ještě v libereckém domově důchodců,“ popsala Skokanová.

Soubor má nazkoušenou ještě jednu další hru, Pašije aneb O tom slavném zmrtvýchvstání, opět z pera známého divadelního autora Tomáše Vůjtka. Tu předvádí v období velikonočních svátků. „S oběma hrami jsme objeli Liberecký kraj křížem krážem. Nejdále jsme byli v Ústí nad Orlicí. Tam jim tehdy s Vánoční hrou odmítl profesionální soubor Kašpar z Prahy a vybrali si nás,“ vysvětlila Skokanová, která je vystudovanou divadelní dramaturgyní a provozovatelkou Hostince U Boučků.

Vystoupení v Ústí bylo podle ní nejkurióznější. „Vánoční hra je dost vtipná, veršovaná, psaná současným jazykem. Farníci ústeckého kostela párkrát zalapali po dechu, než pochopili nadsázku. Pak už se atmosféra uvolnila,“ vylíčila Skokanová.

Do budoucna chce soubor připravit třetí hru, a to od Ivany Vondra Skokanové. Děj by se měl točit kolem legendární postavy jizerskohorského doktora Kittela.

Sběř je skupina herců od Semil, Turnova, Železného Brodu a dalších vesnic a měst Libereckého kraje. Název Sběř vznikl až letos, zapsaným spolkem se stane až v roce 2023. Soubor má kolísavě přes 20 členů. Zkouší v salonku Hostince U Boučků na Malé Skále. V repertoáru mají zatím jen dvě hry: popsanou Vánoční hru aneb O tom slavném narození a Pašijovou hru aneb O nejslavnějším zmrtvýchvstání. Obě napsal Tomáš Vůjtek.