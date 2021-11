Změnilo se totiž dopravní značení v křižovatce ulic Palackého – Riegrova. Nově je průjezdná ulice Palackého ve směru od Mšena po křižovatku s ulicí U Přehrady v obou pruzích. Uzavřený je ale jeden pruh ulice Riegrova, kde se začíná pracovat na odbočovacím pruhu směrem do Mšena.

Stavba na jednom z hlavních průtahů Jablonce probíhá již od srpna. Na Palackého se tvořily dlouhé kolony i za normálního stavu, dnes je situace ještě horší. „Pokud mohu, raději se průjezdu vyhnu. Pokud tam musím jet, tak je to hlavně v odpolední špičce záživná jízda,“ poznamenal sarkasticky k situaci Jiří Růžička z Jablonce.

Stavba se ale posouvá a postupně otevírá. „V současné chvíli se dokončují chodníky na křižovatce ulic Palackého a U Přehrady, umístěné jsou i nové inteligentní semafory a stožáry osvětlení. Stavba se nyní přesouvá do ulice Riegrova, kde se bude stavět odbočovací pruh do Mšena,“ vysvětluje Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

„Průjezd křižovatkou Palackého – Riegrova budou řídit světla,“ upřesnil Mikulášek nový dopravní režim v důležitém dopravním uzlu v ulici Palackého v blízkosti přehrady.

Řidiče zlobily zejména změny objížděk, tak jak stavba pokračovala Palackého ulicí. „Jednou tudy, podruhé jinudy, je to takový blázinec,“ poznamenal další z řidičů využívajících tuto trasu do Tanvaldu Petr Kusý.

Do konce listopadu stavbaři postoupí ještě z pruhu v sousedství bývalého Jablonexu do pruhu k restauraci Ex. Na této straně budou také umístěné chytré semafory a opravené chodníky. Stavební práce pak završí položení nového povrchu na těch částech komunikací, které prošly přestavbou. V budoucnu se počítá s vytvořením cyklopruhů mezi Horním náměstím a hasičskou zbrojnicí ve Mšeně. Veškeré práce včetně nového povrchu a nové světelné signalizace byly odhadnuty na necelých 17,5 milionu korun.

Stavební práce v Palackého ulici nejsou jediné, které ještě jablonecké řidiče trápí. Tou další je výstavba dešťové kanalizace v centru, v okolí obchodního centra Centrál.

V pondělí tohoto týdne se naplno otevřela alespoň ulice Generála Mrázka, vedoucí přímo k centru. Uzavřená nadále zůstává křižovatka ulic Liberecká – Průmyslová. Znovu průjezdná je také ulice Máchova, ulice Kubálkova se vrací do režimu pěší zóny. Křižovatka ulic Kamenná, Smetanova, Hasičská a Mírové náměstí zůstane naopak ve stejném režimu jako v době uzavírky, tedy hlavní jde od Horního náměstí Hasičskou a pokračuje vlevo Smetanovou ulicí.

„Stavba to byla velmi komplikovaná. Kdo se někdy snažil skloubit součinnost minimálně tří subjektů na jedné akci, ví, jak těžká to je věc. Tady pracovalo hned pět subjektů. Město stavělo svou dešťovou kanalizaci, kterou mu ukládá zákon, a připravovalo nové veřejné osvětlení, Severočeská vodárenská společnost rekonstruovala kanalizaci splaškovou i vodovod, plynaři opravovali své vedení, pokládaly se sítě,“ doplnil náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček.