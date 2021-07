Pod Černou Studnicí se o víkendu chvěla zem. Popojíždělo tady hned několik tanků, mimo jiné i dvě pancéřové pevnosti – padesátitunový britský tank Centurion a jen o pět tun lehčí sovětský tank T-72. Nadšenci z Muzea obrněné techniky Smržovka tu pořádali Tankové dny. Návštěvníci se mohli projet v a na tancích na několikasetmetrovém polygonu, obdivovat vystavené exponáty nebo dynamické ukázky obrněné techniky. Výtěžek z akce, kterou o víkendu navštívily tisíce lidí z celé republiky, půjde na opravu dalšího tanku, tentokrát spjatého s historií československé armády.

Šanci projet se na tanku o víkendu využil třeba i Petr Polma ze Zruče nad Sázavou. „Jeli jsme na Smržovku cíleně. Poprvé jsme tady byli asi před šesti lety a muzeum mě úplně uchvátilo. Chtěl jsem si zkusit jízdu na některém z tanků, teď se mi to podařilo. Jsem nadšen,“ popsal.

To šedesátiletá Alena Šerá z Liberce by snad na tank sama nevlezla. „Přemluvil mě manžel, tak jsem na stará kolena jela. Co k tomu říci? Snad to, že na to do konce života nezapomenu,“ smála se po slézání z tanku VP-90.

Zdroj: Deník/Jan Sedlák

Díky Tankovým dnům se muzeu podařilo vybrat podstatnou část peněz na renovaci tanku s bohatou minulostí. „Na rekonstrukci tanku Cromwell potřebujeme nějaké tři miliony korun, možná více. A musíme si na ni najít tisíce hodin. Tenhle tank za to ale stojí,“ poznamenal zakladatel muzea Jaroslav Janoušek. Třeba otoč věže má stát skoro půl milionu, vnitřní vybavení čtyři sta tisíc korun.

Tank britské výroby Cromwell bojoval při obléhání pevnosti Dunkerque pod zástavou Československé samostatné obrněné brigády, které v době 2. světové války velel generál Alois Liška, rodák ze Záborčí, dnešní části obce Malá Skála.

Muzeum obrněné techniky Smržovka je největším soukromým muzeem svého typu ve střední Evropě. Návštěvníci tu mohou obdivovat obří stroje typu Centurion i jeho protipól, relativně malinký americký tank Stuart. A samozřejmě i stroje někdejší Rudé armády v čele s legendárním T-34, který se stal ikonickou zbraní 2. světové války.

První exponáty, kterými se dnes muzeum pyšní, byly získány v roce 1999. Na počátku nového tisíciletí byly zakoupeny vhodné prostory v podobě bývalých hal JZD a rozšiřování sbírky nic nebránilo. V současné době se v expozici nachází cca 40 exponátů z druhé světové války i poválečného období.

Sbírka obsahuje především tanky, ale zaujmou i polopásová a kolová vozidla, dělostřelecká expozice a další militárie. Součástí areálu je 1,5 hektaru plochy, na které se odehrávají ukázky jízd a rekonstrukce bojových operací. Muzeum nemá žádné stálé zaměstnance, o celkový chod se stará několik opravdových nadšenců a je financováno čistě ze soukromých zdrojů.

Snem každého sběratele je mít nějaký německý tank. Jenže to není levná záležitost. „Třeba Panther stojí na trhu až stovky milionů korun, což je pro nás neřešitelné. Ale máme zástupce jak ruské armády, tak spojenců. Máme britské tanky nebo dva americké tanky, které opravdu v druhé světové válce bojovaly. Mnohé ze strojů jsme již renovovali,“ doplnil Jaroslav Janoušek.