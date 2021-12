Organizátoři zpřístupnili nově první patro Štědrého domu. Tam je k vidění výstava Paměti národa. Přibyli další prodejci a zájemci si tak mohou vybírat ze stovek dárků malých výrobců. Celý projekt vznikl na podporu trhovců poté, co vláda zakázala konání vánočních trhů. „Chápeme nezbytnost situaci nějak řešit, ale opatřením nerozumíme. Ale to se nedá nic dělat, teď je potřeba řešit věci, tak jak budou přicházet,“ řekl za organizátory Jiří Ibl.

Lidé mohli vybírat z pestré nabídky zboží, od oblečení a doplňků přes svíčky a dekorace až po vánoční ozdoby. Štědrý dům, do kterého se vejde přibližně sto tvůrců, bude otevřen vždy od čtvrtka do neděle až do Vánoc a otevírací doba bude přizpůsobena zájmu veřejnosti.