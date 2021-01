„Snažíme se fungovat v první řadě lidsky, spíše vysvětlovat a domlouvat než se chovat represivně. Zkrátka dělat i tu naši běžnou práci dobře a když vidíme, že jsme byli lidem užiteční, máme opravdovou radost,“ říká někdejší elitní voják a účastník řady vojenských misí Zdeněk Šafránek. Sobotní směnu měl s Daliborem Pospíšilem, který je jinak nadšeným hasičem ve Staré Lípě.

Podle nich se strážníci věnují prakticky všemu, k čemu je lidé volají. Výjimkou není ani vyladění televizoru seniorům, odchyty domácích mazlíčků, startování aut, pomoc s výměnou pneumatik. Běžně poskytují první pomoc nebo jsou se svými hasicími přístroji první u požárů. „Dávno to není o botičkách a odtazích aut. Za poslední roky pamatuji jen asi čtyři botičky, osazené ve třech případech na prosbu majitelů a v jednom, když posádka dodávky měla asi čtyři promile alkoholu,“ konstatuje Šafránek. „Rozhodně tady není nikdo, kdo by měl uspokojení z rozdávání pokut,“ podotýká. Drobná pochybení vždy řeší domluvou.

Domácí potyčky, narkomani, rušení nočního klidu

Hákliví už ale jsou na vystupňovanou aroganci, agresivitu, bezohlednost a opakované nerespektování pravidel některých občanů. S nimi si dovedou rázně poradit. „Včera jsem rovnal narkomana, to už na nich poznáte, že mají absťák, hulákají, kopou do všeho, už vidíme hrozbu z kamerového systému, dáváme si echo a okamžitě na ně nastoupíme, aby něco nevyvedli,“ říká Šafránek s tím, že drogově závislí jsou i v České Lípě vskutku vážný problém.

Muži zákona potvrzují, že za poslední rok se díky nouzovému stavu a pandemii staly velmi častou součástí jejich služby zásahy při urovnávání domácích potyček, sousedských sporů. „Psychika kvůli posledním měsícům působí, lidé bývají více podráždění a z toho důvodu dochází k více problémům v občanském soužití,“ říká Pospíšil. Městské policii se v Lípě také častěji ozývali lidé, kterým vadilo rušení klidu v bytových domech, nebo u nich.

Během zhoršeného počasí strážníci kontrolují i místa, kde se objevují lidé bez domova. Zásadní problém je, že ti jsou závislí na alkoholu, někteří na drogách: „Část z nich známe osobně, točí se tu po Lípě asi 40 těchto lidí. Přečkat nejhorší dny zimy by mohli v zařízeních jako je Dům humanity,ale oni nedodržují základní pravidlo a to je být střízlivý,“ říká Šafránek.

Cesta městem

V sobotu dopoledne již Českou Lípu zasypává mokrý sníh, strážníci Šafránek a Pospíšil se při výjezdu ze své základny hned zastavili u domu v Erbenově ulici, kam se stěhovala rodina a v nevlídném počasí tahala těžké náklady až ze sousední Zámecké ulice. Noví obyvatelé vděčně uvítali vlídné doporučení strážníka, aby se neobávali a s přívěsem předjeli až před vchod - na v tu dobu pustý a prostorný chodník - dokončili stěhování.

Boty pro bezdomovce

Hlídka pak zamířila do lokality u českolipského kauflandu, pod přemostěním silnice I/9 přijela zkontrolovat, jak na tom jsou tamní bezdomovci. Zastihli zde ještě spící dvojici mužů. „Jsme tady už přes rok,“ uvedl jeden z vousatých mužů bez střechy nad hlavou. Strážníkům si postěžoval, že jim feťáci ukradli tašku a boty. Strážníci slíbili, že jim pokusí sehnat náhradní obuv v Domě humanity, kde se skutečně zastavili a domluvili na nalezení bot. Zbědovaným spáčům doporučovali jim, že kdyby nepili alkohol mohli by zimu přečkat v teple právě tohoto městského sociálního zařízení. „Největším problémem je skutečně jejich neustálá konzumace alkoholu. Jen málokoho se povede odtud dostat k normálnějšímu způsobu života,“ tvrdí Šafránek.

Dům hrůzy

Na další bezdomovce v pohrouženém stavu strážníci naráží v zpustlém domě v Dubické ulici. U trojice mužů sedících v dekách, hadrech a mezi lahvemi vyžaduje předložení osobních dokladů a provedou lustrace, zda nejde o osoby v celostátním pátrání. „Několikrát už jsme takto na hledané v této části narazili. Dokonce jsme tady zadrželi i muže hledaného Interpolem,“ zmiňuje Šafránek. Podnapilým, černým nájemníkům ukládají, aby soukromý dům opustili.

„Parlament“ - obraz zmaru

V nedalekém dvoře obytného bloku se sociálními byty města, známého pod pojmem „Parlament“ se naskýtá nepěkný pohled na velký nepořádek kolem vchodů i všude kolem. Spousta haraburdí, odpadků, ale i zdemolovaných automobilů s platnými SPZ. Část zaparkovaných aut má prázdné nebo prořízlé pneumatiky. Ještě před několika měsíci zde město prostor přitom upravilo. Zbědovaný stav je nepochybně dílem místních obyvatel.

Užitečné kamery

Z Dubice se policejní vůz přesouvá k čerpací stanici Shell, kde měli strážníci hlášený podezřelý vůz s podvodnými obchodníky, pravděpodobně z Rumunska. Díky spolupráci s čerpadlářem dohledávají na videozáznamu údaje k automobilu „šmejdů“.

Služba v nemocnici

Od benzínky pak hlídka zajíždí do areálu českolipské nemocnice, který projede a zastaví u odběrového místa pro COVID – 19, aby vystřídali svého kolegu. Strážníci zde od otevření centra neustále vypomáhají v dohledu na pořádek. I v sobotu zde na testování čekal zástup lidí.

