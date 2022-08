Areál koupilo v aukci v roce 2014 město Smržovka za více než 3,5 milionu korun. Do dražby vstoupilo, protože se vedení radnice obávalo spekulací, případně vzniku ubytovny. Do jedné části se postupně přesunuly technické služby města, hlavní budova ale chátrala. Sedm let trvalo, než se pro ni našlo uplatnění. Svazek dvanácti obcí Mikroregionu Tanvaldsko tu chce vybudovat společné centrum sociálních služeb.