Již tradičně se otevřou dveře místní Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. „Opět jsme připravili výstavu žákovských prací s ukázkami technik,“ přiblížil ředitel školy Jan Hásek. Letos sklářská škola umožní návštěvníkům vyzkoušet si dovednosti, které studují její žáci. Připraveny jsou tradiční tvůrčí dílny v rámci všech šesti sklářských zaměření školy. Školní pec Hedvika umožní vyzkoušet si foukání skla na píšťale.

FOTO: Dobré jídlo, pití i koncert. Centrum Jablonce žije podzimními slavnostmi

Střední škola řemesel a služeb představí své železnobrodské specializované pracoviště foukání technického skla. „Tuto techniku vyučujeme jako jediná škola v České republice,“ upozornil ředitel jablonecké školy Martin Kubáč.

Tradicí Sklářského městečka je také Bleší trh se sklem, který se koná v někdejší Šroubárně. Jde o akci, kde zapomenuté skleněné kousky z půd a sklepů nacházejí nové majitele. „Rádi mezi námi uvítáme nové prodejce s jejich skleněnými poklady,“ doplnila Mirka Bartoňová za spolek Občanská beseda, který Bleší trh organizuje.

Návrat k sympoziu

Otevřeny budou ale nejen školy, muzea a galerie, ale i mnohé sklářské podniky, namátkou provozy společností Detesk, DT Glass nebo Sklo Bursa. Zástupci dalších firem a živnostníci předvedou své umění v Husově a Jirchářské ulici i na Malém náměstí, kde bude probíhat i bohatý doprovodný program.

V Brodě proběhlo další sympozium LSD, díla se představí na Skleněném městečku

V sobotu 17. září se od 15 hodin v Městském muzeu uskuteční vernisáž výsledků 11. ročníku sklářského sympozia Letní sklářská dílna 2022 (LSD). „Naše škola se do organizace sympozia zapojuje každoročně, letos jsme umělcům poskytli nejenom školní sklářskou huť, ale také dílny broušeného a malovaného skla,“ přiblížil Hásek. A že bude co obdivovat. LSD se letos zúčastnilo sedm sklářských výtvarníků, sympozium má i letos mezinárodní formát. Do Železného Brodu dorazily tři sklářské výtvarnice z Norska, mimo jiné partnerky projektu Spojeno sklem, který zahrnuje nejen workshopy či pořádání výstav se sklářskou tématikou, ale i přestavbu vnitřních prostor Městského muzea v Železném Brodě.

Všechny výtvory navíc zůstanou v majetku muzea. „Pro nás je konání sympozia možností, jak se dostat k dílům umělců, na které bychom nenašli peníze. Letní sklářské dílny se v minulosti účastnili opravdu špičkoví výtvarníci,“ podotkla ředitelka muzea Eva Hejralová.

Kulturní program (Malé náměstí – pódium)

Sobota 17. září

10 hodin – Slavnostní zahájení

10:30 – Broďanka, dechová hudba ze Železného Brodu

12:30 hodin – Swingová prťata ZUŠ Železný Brod

14 hodin – Leona Machálková s kapelou

16 hodin – Buty, pop Ostrava

18 hodin – Made in Jablonec 2022, módní přehlídka Show must go on!

19:30 hodin – DJ Kubesh a MC Petrajs, disco hity

Neděle 18. září

11 hodin – Disco Smileis DDM Semily (Dedoles, Stonožka, Karlík a továrna na čokoládu)

11:30 – Řetízek ZUŠ Železný Brod

13 hodin – X-tet, vokální skupina z Jindřichova Hradce

13:50 hodin – Cena Skleněného městečka (cenu OHK předá předseda OHK Martin Bauer)

14 hodin – Milan Peroutka se skupinou Perutě

16 hodin – František Nedvěd a První podání