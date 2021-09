Veřejnost bude mít možnost obdivovat kreativitu a řemeslnou zručnost studentů sklářské školy, nebo se aktivně zapojit do speciálního programu tvůrčích sklářských dílen. Na Malém náměstí, ve sklářské škole a v několika firemních prodejnách budou nejen prezentována a předváděna sklářská řemesla charakteristická pro zdejší region, ale také si budete moci zakoupit sklářské výrobky a bižuterii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.