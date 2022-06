Sklárna Pačinek Glass, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově a ZUŠ ve Mšenu u Mělníka spojily síly a vytvořily koncept Dětského sklářského sympozia, které představuje ojedinělou příležitost pro první setkání umělecky nadaných dětí se špičkovými řemeslníky. „Setkání je o to důležitější, že může přinést zásadní rozhodnutí o směřování dalších dětských krůčků právě do sklářského světa, který musí obzvláště v této době myslet na svou budoucnost,“ sdělil David Sobotka ze sklárny Pačinek Glass.

Sklářství musí v posledních letech bojovat s nepříznivou situací, které nenahrává ani zdražování cen za energie a další problémy. „To nás vyburcovalo, abychom budoucnost českého skla nenechali žít jen z tradice, ale abychom se sami přičinili o zrod nové generace budoucích sklářů, návrhářů a umělců, kteří budou slávu českého sklářského fenoménu šířit dál,“ zdůraznil Sobotka.

Originální světy

Organizátoři se inspirovali Mezinárodním sklářským sympoziem IGS, které probíhá každé tři roky v Novém Boru a jehož historie sahá až do roku 1982. Během něj se setkávají domácí a světoví umělci s českými skláři, aby během pouhých tří dnů vytvořili originální skleněná díla a umožnili návštěvníkům stát se v prostředí ohně, vody a kouře svědky těchto autentických a neopakovatelných okamžiků. „Každý člověk včetně umělce, výtvarníka či skláře byl na počátku své kariéry a tvorby dítětem, které pomocí pastelek, kříd nebo vodových barev přetvářelo obvyklý, často šedý a fádní svět na svůj svět vlastní, barevně zářící a jedinečný,“ dodal Sobotka. Podle něj mládí hledá inspiraci a vzory, zatímco dospělí vychovávají své následovníky.

Čtrnáct talentovaných dětí ze základních uměleckých škol z celé republiky se tak po dobu čtyř dnů stane umělci, pro které u rozžhavené pece pracují skláři. Jejich výběr vzešel z výtvarné soutěže, do které se zapojilo bezmála tři sta účastníků. Odborné porotě předsedala česká profesorka oděvního designu a módní návrhářka Liběna Rochová, která se zároveň stala uměleckým garantem sympozia. To bude probíhat symbolicky na nejstarší sklářské škole v Evropě v Kamenickém Šenově a umělecké sklárně Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova až do neděle 26. června. „Přivítáme talentované účastníky, jejich učitele a rodiče a společně budeme realizovat jejich práce na téma Bájné bytosti Křišťálového údolí,“ upřesnil ředitel Střední uměleckoprůmyslové škola sklářské Pavel Kopřiva. Sympozium vyvrcholí vernisáží prací v Severočeském muzeu v Liberci a díla zde budou k vidění až do 28. srpna.

Mezinárodní rok skla

Na historii a tradici sklářství v regionu upozorní v budoucnu další akce. Rok 2022 byl totiž vyhlášen Organizací spojených národů mezinárodním rokem skla. Této příležitosti se chopilo i Křišťálové údolí. Největší novinkou bude velký letní festival Crystal Valley Week v Liberci, který se uskuteční od 23. do 28. srpna. „Představíme zde Křišťálové údolí z mnoha nových úhlů nejen místním, našim cílem je pozvat k nám návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí. Těšit se tak bude možno nejen na ukázky výroby, hotové produkty, ale především na skleněné instalace a výstavy na mnoha místech v centru Liberce, i v ulicích,“ informovala náměstkyně hejtmana pro resort kultury Květa Vinklátová.

Další příležitosti pro prezentaci sklářství a šperkařství z Libereckého kraje přináší české předsednictví Radě Evropské unie v druhé polovině letošního roku. Vznikl projekt Evropský stůl, pro který severočeští skláři zhotovili 27 dvojic pohárů na víno symbolizujících členské země Evropské unie. Poháry se staly součástí stálé expozice skla v jabloneckém muzeu, kde zůstanou minimálně do konce letošního roku. „Práci a umění místních sklářských mistrů představíme ale i oficiálním a novinářským návštěvám přímo v Libereckém kraji při mnoha příležitostech, největší z nich se uskuteční v polovině července,” upřesnil manažer Křišťálového údolí David Pastva.

Druhý listopadový víkend proběhne třetí ročník Víkendu Křišťálového údolí, které naváže na Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. Zájemci budou moci opět navštívit i běžně nepřístupné provozy v padesáti podnicích, ateliérech, školách i muzeích.