Michal Rohlíček je jedním z nejstarších aktivních členů skupiny historického šermu Artus Bohemia a dnes i jejím předsedou. Ta každoročně pořádá velkou akci u kořenovské rozhledny Štěpánka. Letos si její vystoupení užili návštěvníci hned první prázdninový víkend. Ač skupina pochází z Prahy, k Jablonecku má vztah.

Jak jste se dostal k historickému šermu, šlo třeba o splnění dětského snu?

Neřekl bych, že se jednalo o splnění dětského snu. Vždy jsem sice viděl na hradech či zámcích šermíře, jak spolu bojují, ale nikdy mě nenapadlo, že bych sám mohl být jednou tím rytířem, který se snaží pobavit ostatní. V 15 letech šel kamarád na střední školu do Tábora a jednou o víkendu napsal, jestli nejdeme ven, že má pro nás zajímavou novinku. Přišel s tím, že se zná s klukem, který šermuje. Samozřejmě v té době jsme nevěděli, co to obnáší a co vše je pro šerm potřeba. Tehdy jsem chodil i do ochotnického divadla, kde jsme shodou okolností měli nějaké atrapy mečů. Tak jsem si je půjčil, abychom mohli začít spolu šermovat a učit se ovládat meč. To byl můj začátek, zatím 15 let trvající, vášně zvané šerm.

Čím vy sám osobně bojujete nejraději a proč?

Za tu dobu, co šermuji, jsem si vyzkoušel snad všechny možné zbraně z období středověku. Nejvíce jsem si oblíbil boj s jedenapůlručním mečem, jednoručním mečem v kombinaci se štítem anebo boj s tesákem. Jsou to zbraně, které se člověk musí naučit řádně ovládat, aby využil jejich celkový potenciál při souboji, a hlavně nebyl sám sobě a druhému nebezpečný. Naučit se s danou zbraní je, jak se říká, běh na dlouhou trať. Někdo se s ní naučí rychleji a někoho třeba daná zbraň nezaujme. Mě třeba vůbec nezaujal boj s tyčovými zbraněmi, například kopím či halapartnou. Jsou i šermířské školy, které se zabývají výukou ovládání dané zbraně a bojem s ní.

Kdo vymýšlí choreografii a scénáře vystoupení skupiny Artus Bohemia?Scénáře k vystoupením si vymýšlíme sami. Vždy někdo přijde s nějakým návrhem scénáře, a pokud návrh zaujme, tak se na to podíváme ve více lidech, abychom tento daný koncept dopilovali ke zdárnému dílu. Protože někteří z nás si prošli i ochotnickým divadlem či mají jiné herecké nebo divadelní zkušenosti, snažíme se základní poznatky v rámci divadla do choreografie aplikovat. Pak v rámci tréninku delší dobu dané vystoupení trénujeme a postupně doděláváme, aby bylo v co nejlepším provedení. Když si myslíme, že vystoupení je už ve fázi, abychom s ním šli před lidi, sledujeme reakce lidí a dle toho případně ještě různé pasáže upravíme. Často se na vystoupení můžeme dívat z více úhlů a myslíme si, že je vše dobře, ale reakce publika je vždy ta nejupřímnější a ukáže, kde je pravda.

Každý rok Artus Bohemia připravuje akce pod kořenovskou rozhlednou Štěpánka. Jak k té tradici došlo?

Před devíti lety zde byl jeden náš kolega ze skupiny na dovolené a navštívil i rozhlednu Štěpánka. Zaujala ho jak samotná rozhledna, tak i přilehlé okolí. Následně se zmínil, jestli bychom zde nechtěli zkusit udělat nějaký historický den. Protože se žádné výzvě nebráníme, šli jsme hned do toho a začali domlouvat možnost využití místa pod rozhlednou pro uspořádání naší akce. Následující rok jsme zde měli první ročník tohoto již tradičního historického víkendu. První ročník nám zůstane asi všem vryt do paměti hned prvním dnem, kdy jsme přijeli a začali jsme akci připravovat. Protože naše auto nevyjelo až k rozhledně, museli jsme vše vynášet od penzionu Hvězda. A že toho nebylo málo.

Jaký máte vy a vaše skupina vztah k Jablonecku, respektive Kořenovsku?

Myslím, že v rámci mého vztahu budu hovořit i za mnoho lidí z naší skupiny. Je to kraj, který se mi nesmírně líbí. Krásná krajina, hory, přátelští lidé a mnoho dalšího. Rád se sem vždy vracím a pokud je někdy čas, tak samozřejmě rád do Jablonecka zavítám i mimo tento historický den a poznávám další krásná místa.

Skupiny historického šermu se potkávají i na masových akcích. Jaké největší akce se účastnil Artus Bohemia?Pokud se nepletu, tak největší akcí, které se pravidelně účastníme, jsou Valdštejnské slavnosti, které se konají ve Frýdlantě jednou za dva roky.

Vystupovali členové vaší skupiny třeba i při natáčení filmu?

Ano, někteří z nás se již účastnili více natáčení nejrůznějších filmů či dokumentů jak pro české, tak i pro zahraniční štáby. V letošním roce jsme se účastnili natáčení pohádky Jak si nevzít princeznu v režii Karla Janáka. Zavítali jsme na hrady Frýdlant a Pernštejn a do Českého ráje.

Čistě teoreticky: co mě čeká, co musím absolvovat, abych se stal členem skupiny historického šermu? Naučí mě třeba někdo zacházet věrohodně se zbraní?Každá skupina má podmínky stanoveny jinak. V rámci naší skupiny je samozřejmě podstatné, abyste se naučil nacházet s různými zbraněmi z období středověku jako jsou meče či úderné zbraně. Jsme schopni předat něco málo, co umíme, ale mnoho z nás chodí do různých škol šermu, kde se stále zdokonalujeme a učíme se nové věci. V tomto motivujeme i naše nové členy, aby mimo tréninky chodili i právě do nějakých škol šermu a zde se naučili lépe ovládat zbraně a porozumět celkově tomuto stylu boje. Dále pak je samozřejmě důležitý i nějaký kostým či zbroj, abyste mohl s námi vystupovat v rámci našich akcí. Mnoho věcí můžeme i do začátku nováčkovi půjčit a nebo si jen může vyzkoušet různé zbraně, které v rámci našeho vybavení máte. Neposlední a pro nás nejdůležitější věcí pak je, abyste zapadl do našeho kolektivu.

Kde vás letos ještě mohou fanoušci vidět?

Bohužel letošní sezóna se stále nese v duchu protipandemických opatření a mnoho akcí bylo zrušeno, ale z těch větších a zajímavějších nás můžete vidět 14. srpna v Kolíně na Kmochově ostrově, kde jsou pořádány slavnosti letos v tématu středověk, 28. srpna na bitvě v Přívorech u Všetat, 18. září na Zdíkovských slavnostech nebo 28. září ve Staré Boleslavi v rámci doprovodného programu při Svatováclavské pouti.