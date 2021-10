Jaká ocenění jste si přivezli z Českých Budějovic?

V Pivní pečeti jsme získali druhé místo v imperiálních IPA pivech s naší osmnáctkou Zkrat. S třináctkou Nabíječ v kategorii India Pale Lager třetí místo. V soutěži Pivo České republiky v kategorii Stout a Porter jsme zvítězili s naší šestnáctkou Blackout a třetí místo získala dvanáctka Akumulátor v kategorii pšeničných piv.

Zdroj: DeníkCo taková ocenění pro minipivovar typu Volt znamenají?

Na Mezinárodním pivním festivalu soutěží stovky pivovarů s tisíci vzorky. Takže každé takovéto ocenění je pro nás až něco neuvěřitelného. Zároveň si tím dokazujeme, že naše piva jsou opravdu dobrá, že nechutnají jenom nám. A nejde jen o ta čtyři oceněná. Volt postoupil do finálového klání s dalšími pivy, získali jsme další tři čtvrtá místa, tři pátá, jedno šesté, jedno sedmé. Dokazujeme si, že naše piva jsou opravdu kvalitní a obstojí i v zahraniční konkurenci. Pivní pečeť je rozdělena na hlavní kategorie, a to průmyslové pivovary a minipivovary, jen speciální piva mají jednu kategorii, protože velké pivovary tyhle speciály moc nevaří a když ano, pak je do soutěží moc nepřihlašují.

Pivovary se do soutěží hlásí samy nebo se nějak vybírají?

Hlásí se samy. Důkazem, že Pivní pečeť má ve světě velké jméno, je fakt, že se do soutěže hlásí pivovary doslova z celého světa, Asie i Amerika. Třeba v kategorii pšeničné pivo jsme byli v sedmivzorkovém finále jako jediný český pivovar. Před naším Akumulátorem skončila piva z Brazílie a Japonska, což pro nás bylo lehce potupné. Ale evidentně, i když to nejsou typicky pivařské země, ta kvalita tam byla.

Obyčejný člověk rozumí pojmu pšeničné pivo. Co ale znamená Stout Porter, American Imperial IPA, India Pale Lager?

Pod Stoutem si mohou lidé představit obdobu legendárního piva Guinness. Je to tmavé, relativně hořké pivo, v našem případě i silné. American Imperial IPA je silnější, hodně nachmelené pivo. IPA je dnes už velmi oblíbený a rozšířený typ piva i u nás v republice. Chmelí se světovými intenzivními chmely, které jdou do třeba ovocné nebo kořeněné chuti. India Pale má za sebou docela zajímavý příběh. Tohle pivo vzniklo kdysi dávno v Anglii. Bylo uvařené tak, aby co nejdéle vydrželo, tedy silné a hodně chmelené. Svou popularitu získalo tím, že vydrželo cestu do Indie. Tehdejší Východoindická společnost ho tam dovážela pro své zaměstnance, kteří tam skupovali koření, a armádu. Získalo tím velkou popularitu.

Jak dlouho Volt vaří piva?

Od roku 2017. O rok později jsem nastoupil já a od té doby jezdíme s našimi pivy na soutěže. A musím zaklepat, zatím jsme si zkaždé nějakou tu cenu přivezli. Což je, myslím, celkově obrovský úspěch.

Kterého ocenění si nejvíce ceníte?

To je ocenění, které ještě nemáme, ale už jsme dostali oficiální vyjádření, 4. října si cenu jen převezmeme. Volt byl totiž v anketě Sdružení přátel piva vyhlášen Minipivovarem roku 2021. To je a bude cena, ze které mám největší radost. Není to cena za jedno pivo, ale za celý rok.

Připravujete nějakou novinku v sortimentu?

V hlavě novinky jsou, ale potřebujeme dovařit po sezóně sklad. Abychom měli zase na skladě pestrý sortiment, na který jsou naši zákazníci zvyklí. Ale určitě něco bude, uvidíme, zda ještě letos. Přemýšlím o tom, že uděláme na zimu nějaké silnější kyselé višňové pivo.

Chystáte se ještě letos na nějakou soutěž?

S tmavým ležákem vyjedeme na evropskou European Beer Star do Norimberku. Minule jsme skončili ve finále bez medaile, tak snad to letos vyjde.

Jak Volt prožil „covidové“ období?

Pro nás to znamenalo ohromný nápor v prodeji lahví. Naštěstí jsme asi půl roku předtím, než začala opatření platit, zprovoznili poloautomatickou plničku. Jde sice stále o ruční práci, ale už na bázi opravdové plničky. Před stočením piva vytáhne z láhve vzduch, takže pivo zůstane déle čerstvé. Tím jsme tu dobu přežili. Samozřejmě, že jsme nevařili tolik piva, jak jsme byli zvyklí. Kdybychom ale věděli, jaká nás čeká letní sezóna, navařili bychom na sklad. Dalo se to přežít, ale kdyby to trvalo roky, spousta minipivovarů by se dostala do existenčních problémů.

Pivovar Volt má i svou vlastní minichmelnici, v minulých letech pořádal chmelobraní. Jak je to letos?

Bylo chladno a chmelu chybělo sluníčko. Takže letos nic z našeho chmele nebude.

Piva minipivovaru Volt nevaříte jen na vaší domovské varně, ale jezdíte je vařit i do jiných pivovarů. Změní se to?

Ano. Podařilo se koupit objekt na okraji Jablonce, teď v něm už probíhají stavební práce. Přesuneme sem vaření všech našich piv, pěkně pod jednu střechu. Až bude vše v plném provozu, myslím, že budeme moci vařit dvacet tisíc hektolitrů piva ročně. Pro představu, dnes vaříme dva a půl, tři tisíce hektolitrů, spoustu piv ale, jak jste správně podotkl, vaříme jinde. Takhle budeme mít vše na jednom místě.

Kdy jste vy osobně objevil chuť piva?

Já měl pivo rád odjakživa. Od táty jsem ochutnával Plzeň, rád jsem měl hořké pivo. Bratr zase moc hořké nemusel. Také se vyučil sládkem a dneska má titul Sládek roku, takže něco v nás asi je. Mně pivo učarovalo, proto jsem byl rád, když jsem dostal možnost dostat se k němu blíž. Dokonce se z toho stalo živobytí, což bych před pár roky ani nepředpokládal.

Jaké „nejšílenější“ pivo jste kdy uvařil?

Asi největší byl čarodějnický gruit. Což ve své podstatě není pivo, protože v něm není chmel. Vzpomínám si, jak přišel brácha, ochutnal a říká: „To je zajímavé, dobré, podařilo se ti to. Cos tam dal za chmel?“ A já na to, že tam chmel není. „Ježíšmarjá, ty seš magor!“ Ale i za sebe musím říct, že se gruit povedl. Lidé se třeba napoprvé leknou první chuti, protože je hodně hořká, taková bylinná. Asi jsou chmelená piva chuťově přijatelnější, ale jednou za rok uvařit gruit také není na škodu. Lidem, kteří ho ochutnají, buď chutná, nebo naopak vůbec ne, nic mezi tím.

Co se dá do piva všechno dát?

Do piva se dá dát hodně, na druhou stranu to musí být chutné, aby to lidé vypili. Člověk u toho zase nesmí šílet. Třeba některé byliny mohou způsobit problémy, nemůžu někoho přiotrávit. Třeba prapůvodní gruit byl de facto halucinogenní, afrodiziakální a měl psychotropní účinky. Takže úplný originál dnes člověk uvařit nemůže, protože by ho zavřeli.

Volt vaří piva pod „elektrickými“ názvy jako Vypínač, Startér, Baterka, Pojistka. Kdo tohle vymýšlí?

Máme na to člověka z libereckého grafického studia Stroy Jiřího Hořavku. Má rád pivo a celý koncept je mu hodně blízký. Jinak dělá pro velké a korporátní firmy, Volta si nechává jako srdcovku, což je super.