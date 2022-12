Zdroj: DeníkVěznice Rýnovice na okraji Jablonce nad Nisou není zrovna to místo, kde by chtěl člověk trávit Vánoce. Vysoké ploty, žiletkové dráty, strohé budovy, ještě skromnější ubytování. Ale i tady prožívají jeden z největších křesťanských svátků. Velký podíl na tom má zdejší kaplan Jan Suchánek. „Jsem duchovní, ale i tak trochu psycholog a sociální pracovník. O Vánocích jsou i odsouzení pod velkým psychickým tlakem, nejsou s rodinou,“ přiblížil.

Jak člověka napadne, že se stane kaplanem ve věznici?

V takových těch, jak se říká, jalových letech jsem nevěděl, čím chci být. V roce 2016 jsem nastoupil do Věznice Rýnovice jako dobrovolník, jako součást duchovních aktivit jsem hrál na kytaru pod vedením dnes již bývalé kaplanky Květoslavy Jakubalové. O rok později jsem nastoupil jako pedagog volnočasových aktivit. Paní Jakubalová ve mně zahlédla perspektivu. A tak se událo, že jsem 1. dubna letošního roku po odchodu kaplanky nastoupil na její místo.

Co je vlastně náplní činnosti kaplana ve věznici?

Řeknu to jednoduše. Kaplan musí být nositelem naděje. Nejen pro odsouzené, ale i pro zaměstnance Vězeňské služby, kteří jsou pod permanentním psychickým tlakem. Primárně individuální duchovní doprovázení, pastorační schůzky, hledání víry v lepší zítřky. Dále k mé práci patří skupinové aktivity duchovního rázu. Jsem koordinátorem návštěv duchovních všech oficiálních církví od římskokatolické po pravoslavnou. Ve věznici probíhají duchovní rituály, například křty i biřmování. Vězeňský kaplan musí být ale otevřen pro všechny, tedy ateisty, buddhisty, muslimy, kohokoli, kdo si chce lidsky popovídat.

Jan Suchánek

- 32 let

- vystudoval pedagogiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a teologii na Univerzitě Hradec Králové

- v roce 2016 nastoupil do Věznice Rýnovice jako dobrovolník

- v roce 2017 tamtéž pedagog volnočasových aktivit

- od 1. dubna 2022 kaplan Věznice Rýnovice

Jak vnímají vězni vánoční svátky?

Minulý týden jsme byli s několika z nich popřát k Vánocům v jabloneckém domově důchodců. Vězni připravili malé dárečky, vzali jsme s sebou jednoho, který zahrál na kytaru koledy, zpívalo se. Myslím, že všem bylo krásně. Každý adventní týden na bohoslužbách zazní myšlenky na příchod Mesiáše. Před Vánoci proběhnou dvě tradiční akce. Setkání všech duchovních, kteří sem dochází za vězni. Popovídá se, zazpívají se koledy, vězni vzpomínají, jak prožívali svátky doma. Na Štědrý den dopoledne pak proběhne mše ve stylu půlnoční. Odsouzení dostanou na přilepšenou balíček se sladkostmi, oříšky, ovocem. Pravidlem je i štědrovečerní večeře, řízek s bramborovým salátem. Jinak ale ve věznici panuje celoroční řád.

Nátlak na psychiku odsouzených musí být o Vánocích velký …

Stýská se jim po rodinách, o svátcích o to více. Vím o několika, kteří si na Štědrý den sednou a čtou Písmo svaté. Přes Vánoce jsou odsouzení naměkko, plné ruce práce mají nejen duchovní, ale i psychologové.

Skladba Vězňova zpověď: Kaplan a odsouzení z Věznice Rýnovice natočili klip

Vy jste i hudebník, na sociálních sítích vystupujete jako Honza, kytarista z hor. Spolu s odsouzenými jste přímo ve věznici natočil videoklip ke skladbě Vězňova zpověď. Jak píseň vznikla?

S vězni pracuji nejen jako kaplan, vedu i hudební kroužek. Textem jsme se snažili ukázat na jedné straně trestnou činnost, ale nabídnout i naději do dalších životních kroků. Není to první píseň, která ve Věznici Rýnovice vznikla, v kapli zpíváme píseň, kterou složil sám jeden z vězňů. Vězňova zpověď vznikla dohromady s odsouzenými v rámci pilotního projektu Vězeňské služby s názvem Genesis, což je projekt k vzdělávání a přípravě odsouzených k návratu do běžného života. Celý proces trval půl roku. Ústředním prvkem skladby je pokání, pokora, naděje. Nemůžeme odsouzené omlouvat, jsou mezi nimi pachatelé velmi násilných činů od loupežného přepadení po vraždy, ale naděje patří i jim.

Jsou v textu skladby i konkrétní příběhy spoluautorů?

Každý ve věznici má svůj příběh, ale snažili jsme se, aby byl text spíše obecný. V klipu vystupují vězni, kteří souhlasili se zveřejněním, jsou ale i tací, kteří na skladbě spolupracovali textově i hudebně, ale nechtěli být zvěčněni v pohyblivých obrázcích. Přitom jsou to lidé, kteří na sobě pracují a já z nich mám velkou radost, ale s ohledem na rodinu a kvůli svým postojům prostě nechtějí být vidět. Třeba bubeník v klipu je jedním z odsouzených, který se zapojuje do mnoha aktivit, třeba do literární soutěže nebo do on-line debat se školáky. Ale obecně v klipu hrají v podstatě herci, tak jak to známe z běžných videoklipů. Byť to jsou vězni. I tímto způsobem se snaží Vězeňská služba podchytit vězně, který je motivovaný změnit svůj život.

Jak a kde bude klip prezentován?

Právě v rámci pilotního projektu Genesis bude pouštěn vězňům a použit pro následnou práci s nimi.

Mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová:

"Vězeňský kaplan dnes spolupracuje s pedagogy, psychology, sociálními pracovníky. V návaznosti pak církve pomáhají se začleněním propuštěných do běžného života. Komunity věřících jim nabídnou ubytování, pomoc s vyhledáním zaměstnání."