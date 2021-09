„Toto je první rouška mé dcery pro tatínka. Šila poprvé na šicím stroji.“ „Toto je prosím úplně první pokus. Rouška pro manžela. Nedala se nosit.“ I takové příběhy se skrývají za symbolem první vlny epidemie koronaviru. Lidé v tu dobu oprášili doma šicí stroje a vrhli se na výrobu podomácku šitých roušek. Nyní je mohou poslat do semilského muzea, kde se stanou součástí plánované výstavy.

Samotná myšlenka na výzvu, která trvá do 30. září, se zrodila během uzavření muzea kvůli epidemii koronaviru a při práci se sbírkami. Muzejníci přemýšleli nad tím, jak v této zvláštní době naplnit jedno ze základních poslání muzejní sbírkotvorné činnosti, tedy shromažďovat doklady života obyvatel v dané době. „Zamýšleli jsme se, jaké předměty jsou nejvíce spjaty s ranou covidovou dobou a vyšlo nám z toho, že jsou to jednoznačně látkové roušky. Ty budeme mít už asi napořád spojeny s prvním příchodem nákazy, s jejich domácím šitím, se sháněním materiálu,“ popsal nápad historik a správce muzejních sbírek Tomáš Chvátal.

Díky nařízení vlády a s nástupem respirátorů a nanoroušek se ty látkové staly historickými kousky. Navíc často měly zajímavý design a přidanou hodnotou jsou příběhy, které se za nimi ukrývají. Příběhy o tom, komu patřily, kdo je vyrobil a co jejich nositelé v koronavirové době zažili. „Zároveň je rouška bezesporu symbolem této doby, pro jednoho kladným coby znamení odpovědnosti, pro jiného záporným coby symbol omezování svobod,“ zdůraznil Chvátal.

Čisté, vyprané a vyžehlené roušky je možno buď přinést osobně do kanceláře semilského muzea v otvíracích hodinách, vhodit do muzejní poštovní schránky či poslat poštou na adresu muzea (Husova 2, 51301 Semily) s viditelným označením „Rouška patří do muzea“. Celá akce je anonymní, stačí jen připojit křestní jméno, povolání a místo bydliště.

„Rádi bychom využili doby, kdy ještě mnozí z nás mají látkové roušky doma a zároveň mají v čerstvé paměti i jejich osudy. Primárně se soustředíme na Semily a okolí, ale budeme rádi i za zajímavé kousky odjinud,“ upřesnil ředitel semilského muzea Miroslav Šnaiberk. Obdrželi už přes sto kusů roušek, balíček dorazil například i z Tanvaldu či Prahy. „Byli bychom rádi, kdyby nějaká rouška v semilském muzeu byla taky ze Semil. Ta nám zatím chybí, snad se to ještě změní,“ podotkl Šnaiberk

Výstava započne v pondělí 4. října, roušky s připojenými příběhy budou vystaveny ve vitrínách či zarámovaných obrazech na chodbě. Jejím cílem je ukázat, že ta doba nebyla jen o nemoci, ale o pomoci, solidaritě a spolupráci, a nastínit atmosféru. „Projevila se kreativita lidí, kteří na šití používali různé materiály, například povlečení, synovu košili nebo gumičky z podprsenky. Opět se ukázalo, že typickou českou vlastností je kutilství,“ dodal historik.