Otevření potvrdilo i Ministerstvo dopravy ČR. „Na stavbě v těchto dnech finišují práce jak na hlavní trase mezi Libercem a Prahou, tak na silnici do Jablonce, aby se vše stihlo ve zkráceném termínu ještě před nástupem zimy,“ sdělil tiskový mluvčí ministerstva Tomáš Lukašík.

Křižovatka ale nebude otevřena od rána, jak se mnozí řidiči dle diskuzí na sociálních sítích domnívají. „Slavnostní zprovoznění je plánováno na páteční dopoledne tak, aby byla silnice průjezdná bez omezení během odpolední dopravní špičky,“ vysvětlil Lukašík. Na místě má být přítomen i ministr dopravy Karel Havlíček.

Brzké otevření dopravního uzlu vyvolalo nadšení nejen mezi řidiči, kteří musí úsek sáhodlouze objíždět, ale i u obyvatel obcí, kterými vedly objízdné trasy. Třeba v katastru obce Rádlo a města Rychnova u Jablonce docházelo k mnoha kolizním situacím. I když je tu zákaz průjezdu nákladních vozů, nebylo snad dne, aby tady na úzké silničce některý neblokoval dopravu. Naposledy tu zapadl kamion 29. listopadu.

Se zpožděním museli počítat i lidé cestující autobusy. Třeba z a do Prahy museli počítat s pěknou prodlevou. „Pokud jedu do práce, tak to mám o hodinu delší než normálně," popsal Jan Žíla z Jablonce. Do práce dojíždí právě do Prahy.

Mimoúrovňová křižovatka zvaná Rádelský mlýn byla rekonstruována v podstatě od podzimu 2019, kdy tu probíhaly přípravné práce, například kácení dřevin.

Křižovatka pak byla uzavřena po Velikonocích roku následujícího. Doprava mezi Libercem a Prahou byla svedena v obou směrech do jednoho pruhu, tah na Jablonec byl uzavřen zcela.

Dopravní omezení pak trvá ještě do 10. prosince. I to je však posun. Původní plány ale počítali s uzavírkou až do července příštího roku. S ŘSD nakonec Liberecký kraj a města Jablonec a Liberec vyjednali zkrácení doby stavby na současný termín. Státní podnik se pak domluvil s dodavatelem stavby.

Celá akce má stát asi 408 milionů korun a to i kvůli výstavbě dvou nových mostů. Po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonce. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější.

Posunuta je i přilehlá cyklostezka, o kus odvedeno koryto jeřmanického potoka. Stavba byla koncipována tak, aby minimálně zasáhla do okolních lesů.

Až do června roku 2022 mají být v okolí křižovatky Rádelský mlýn dokončovány vegetační úpravy, sanační práce a práce, které neumožní nadcházející klimatické podmínky, terénní úpravy mimo provoz komunikací a dokončovací práce nebránící provozu