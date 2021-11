Jediným přímým každodenním spojením Šluknovska s Prahou jsou žluté autobusy Quick Bus. V neděli 28. listopadu ale vyjedou naposledy. Společnost totiž dostala od Libereckého kraje takovou licenci, která jí neumožňuje nabírat cestující od Svoru dál na Prahu. V takovém případě pro firmu linka, kterou provozuje na vlastní ekonomické riziko, ztrácí smysl a rozhodla se ji ukončit. Místo Quick Busu, který zde jezdí téměř sedmnáct let, by od poloviny prosince měl nastoupit krajský dotovaný dopravce.

Žluté autobusy byly nejjednodušší cestou do hlavního města například za kulturou nebo za studiem, hojně je využívali studenti pražských vysokých škol bydlících ve Šluknovském výběžku. „Pro mě to bylo nejlepší spojení do Prahy. Cesta trvá asi dvě hodiny, vlakem je to o hodinu delší. Navíc to bylo i levnější než vlak. To bude velká rána pro všechny vysokoškolské studenty z regionu,“ je zklamaný z vývoje student Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Ondřej Obergruber. Ten bude muset od příštího týdne jezdit do školy přes Děčín, kde přestoupí na pražský rychlík. Autobusové spojení přitom bylo více než oblíbené. „Sehnat místo v pátečních nebo nedělních spojích bez místenky bylo téměř nemožné,“ dodává Obergruber.

Prý se nevyplatí

I přes velkou oblibu musí Quick Bus linku opustit, nedostal na něj totiž licenci tak, aby spoje dávaly ekonomicky smysl. Podle dopravce jim neumožňuje přepravovat cestující mezi Svorem a Českou Lípou. „Ekonomická situace nám v provozu této části našich přepravních služeb nedovoluje nadále pokračovat. Dopravní úřad Libereckého kraje se rozhodl zařadit úsek trasy po Libereckém kraji do kategorie závazkových, tedy dotovaných služeb,“ vysvětluje majitel Quick Busu Rostislav Bošek, proč požádal o odejmutí licence. Stávající licence končí dopravci s posledním dnem letošního roku.

Děčín ruší adventní program, po krampusácích i kulturní vystoupení

Zatímco doposud jezdilo mezi Šluknovskem a Prahou až sedm párů spojů denně, nově budou jen tři, zbývající budou končit v Novém Boru. Ani jeden z nich nebude zajíždět do Varnsdorfu, jeden navíc pojede velmi brzy ráno. Nastoupit by na ně od 12. prosince měla společnost ČSAD Liberec, kterou vlastní Liberecký kraj.

Quick Bus linku dočasně opustil již během covidových uzávěr. Protože jezdí bez dotací, nevyplácelo se mu jezdit s téměř prázdnými autobusy a na každém spoji tratil. V tu dobu bylo Šluknovsko odříznuto od přímého spojení s Prahou. Právě tím, aby se podobná situace neopakovala, vysvětluje Liberecký kraj zahrnutí linky do závazkové služby. „V roce 2020 byla s dopravcem vedena jednání směřující k podpisu smlouvy a integraci linky do oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících. Dopravce, zřejmě vlivem okolností vyplývajících z nejisté doby, však na poslední chvíli ustoupil od této spolupráce, smlouvu s Libereckým krajem neuzavřel a provoz linky pozastavil,“ řekl mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla s tím, že se k jednání měl vrátit po obnovení linky.

Dynamitem proti stromům, Národní park České Švýcarsko experimentuje

Návrat k jednacímu stolu se ale podle Trdly nekonal a Quick Bus měl přestat komunikovat s hejtmanstvím. „Dopravce Quick Bus možnost spolupráce s Libereckým krajem měl. Odmítl ji. Liberecký kraj tak rezolutně odmítá kritiku dopravce, který své spoje rušil a obnovoval bez předchozího projednání „ze dne na den“, a který evidentně neměl aktivní zájem o další spolupráci na nově připravované koncepci,“ dodal Trdla.

Podle Boška jednání dospělo do stavu, kdy by v závazku byla pouze v rámci Libereckého kraje. Ten by si mohl diktovat kvalitu autobusů, přesné časy odjezdů nebo povinné vybavení odbavovacími systémy, který stojí pro jeden autobus okolo čtvrt milionu korun. Smlouva přitom měla trvat jen tři roky. „Neměli jsme jistotu, že se nám vložené prostředky vrátí. Oznámili jsme jim, že dál v jednáních nebudeme pokračovat,“ oponuje Bošek. Ten nyní řeší, zda se proti rozhodnutí hejtmanství odvolat. Mezitím bude muset vyřešit, jakou práci dá svým řidičům a kde využije autobusy. Pro část z nich zakázky má.