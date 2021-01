V sobotu před polednem, kdy byla venkovní teplota pouze na jednom stupni nad nulou a padal sníh se rozhodl „otestovat“ Žizníkovský rybník na jihozápadním okraji České Lípy. Jeho hladina je stále pokryta ledem až na dvě vysekané díry u hráze.

„Vodu neměřím. Obavy nemám ani tak z teploty vody, ale spíš z toho kam šlápnu, co se skrývá pod hladinou s kousky ledu, tam, kde do ní vstupuji,“ řekl otužilec Alex, jinak šikovný sportovní novinář, který se ale neváhal ani stát dobrovolníkem v polní nemocnici, co vznikla v České Lípě v první vlně pandemie.

„I když se otužuji, a teď provádím i tyto pokusy, nestůňu a nebývám nachlazen, ale kupodivu jsem zimomřivý člověk a normálně mně dost často bývá zima.“ Jak skromně přiznává, zatím se „pod ledem“ koupal kromě Žizníkova na čtyřech místech v českolipské Dubici, ve Sloupu v Čechách a v uplynulou středu v Praze Holešovicích, kde si za příjemného jaro připomínajícího počasí zaplaval ve Vltavě.

„Dnes už zase přituhuje, to bude jiné kafe.“ Mladého muže k otužování vedl otec. Kromě svých pokusů s ponořováním do chladných vod ho ale zajímají nejrůznější sporty a aktivity. „Bavilo mě třeba také běhat bos ve sněhu. Stejně jako ponořování to souvisí s mojí snahou překonávat některé „strachy“ a možnosti,“ poznamenal.