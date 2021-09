Přednášky, koncerty, diskuze. V kostele, sokolovně, ale i v uličkách Zlaté Olešnice na Jablonecku ožijí vzpomínky na německé obyvatele Libereckého kraje. Vystoupí Lenka Dusilová nebo písničkář Petr Linhart, známý i jako lídr hudební skupiny Majerovy brzdové tabulky.

Oléfest podruhé. Letošní ročník alternativního festivalu nabídne ohlédnutí za obdobím, kdy ve Zlaté Olešnici žilo německé obyvatelstvo. Na snímku vpravo pořadatel Jakub Tomeš, vlevo starosta Zlaté Olešnice Jiří Černý. | Foto: Oléfest

To vše z entuziazmu Jakuba Tomeše, který před časem ve Zlaté Olešnici koupil starou chalupu. Pomalu ji opravuje, sem tam si ale odskočí za svou prací. „Děláme kamerové přenosy i z těch největších českých hudebních festivalů typu Colours of Ostrava nebo Rock For People, na turné pak vyrážíme i s kapelami, Kabáty nevyjímaje,“ nastínil Jakub Tomeš.