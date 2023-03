Podle policie se nepodařilo prokázat, že by požár byl způsoben úmyslně či z nedbalosti neznámé osoby. „Z provedeného šetření a následně zpracovaných znaleckých posudků z oboru kriminalistika, odvětví chemie, fyzikální chemie a odborného vyjádření ze strany Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje se kriminalistům nepodařilo zjistit skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by došlo ke spáchání trestného činu ze strany neznámého pachatele,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.