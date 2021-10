I když se sklem nikdy nepracoval, teď v rámci prestižní akce dekoruje unikátní skleněnou brankářskou masku, vytvořenou v dílně mistra skláře Jiřího Pačinka. V neděli už musí být vystavena v Sklářském muzeu.

Od pátečního rána měl proto Roman Vítek v jedné z malířských dílen novoborského Crystalexu napilno. Chce totiž ještě stihnout páteční hokejový zápas v Liberci, kde se utkají Bílí Tygři a jeho rodné Pardubice. Libereckému brankáři Petru Kváčovi tam přiveze jiný svůj unikát, přilbu. Jelikož je rodák z Pardubic, nabízí se dotaz, komu bude fandit. „Já vždy fandím dobrému hokeji,“ bleskově reaguje sympatický čtyřicátník. Tento bývalý brankář ve florbalové extralize, trenér národního florbalového týmu a airbrush umělec v jednom je muž mnoha tváří – nebo spíše masek. Od roku 2014 se stal profesionálním airbrusherem, jehož umělecká díla zdobí mnohé masky i součástky výstroje na hřištích a závodištích.

Jak vypráví, původně hrál kopanou, ale po čase prý kvůli poměrům ve fotbale s tímto sportem skončil a ve dvaceti letech se vrhl na florbal, kde se během tří let vypracoval až do extraligy. V roce 2010 začal působit jako trenér brankářek české florbalové reprezentace žen, v roce 2019 i mužské reprezentace.

Právě od doby vlastní florbalové kariéry začal kreslit na své helmy. Sklidil obdiv, i přání svých kamarádů a spoluhráčů mít také něco tak pěkného na své výstroji. Talent léta ukrýval v sobě. „Sice jsme si rád kreslil tužkou, ale vždycky mně byl přednější sport. Ani výtvarné kurzy nebo školy mě netáhly,“ říká Vítek. Pro někoho překvapivě, nestudoval umprumku, ale stavební průmyslovku a navíc ještě i ekologii. „Pak jsem navrhoval v bratrově firmě dětská hřiště, kolotoče, prolézačky, pružinová zvířátka. Při práci jsem se věnoval florbalu, ale na nic jiného už mi nezbýval čas,“ dodává.

Poptávka po jeho umění začala být téměř nezvládnutelná. Na dotaz, kde bere pro své dekorace sportovních výbav motivy, nebo z čeho vychází zadání od klientů, sděluje, že jde vždy o individuální domluvu. „Někdo si zakládá na své představě, co by chtěl na přilbu zobrazit, jiný se nechá poradit, nebo překvapit. Zrovna Petr Kváča to ale už má vymyšlené tři měsíce dopředu, než mi o tom řekne. Pak už ladíme každou linku. Takže on je ten, kdo přesně ví, co chce, ale jsou kluci, který řeknou, udělej mi tam něco hezkýho,“ komentuje airbrusher Vítek.

Svá originální díla vytváří nejen na brankářské přilby a masky. Pyšná je na ně celá řada známých tuzemských sportovců a reprezentantů, a obdiv sklízí i ve světě, třeba na olympiádě. „Dělám všechno možný, biatlonovému nároďáku jsem pokreslil pušky, Michalovi Šlesingerovi, Ondrovi Moravcovi, Gábině Soukalové i Michalovi Krčmářovi,“ vypočítává Vítek. „Máme i dobré juniory, takže i oni mají na puškách moji výzdobu. Také tvořím pro motokros, ale opravdu nejvíce asi pro brankáře, protože k nim mám osobně nejblíž, jsem jeden z nich a umím s nima mluvit,“ podotýká Vítek.

Nezastírá, že patří mezi umělce, kteří si práci se skleněným materiálem nyní mohou díky sympoziu a pozvání Crystalexu vyzkouší vůbec poprvé. Vedení sklářského kolosu jeho motivy nadchly tak, že ji využijí k nové kolekci nazvané Czech In!. Ta se objeví ne nápojovém a dalším skle a pochopitelně se nese ve sportovním duchu. „Během sympozia u nás stříká a maluje motivy navržené přímo pro české fanoušky. Set jedinečně zdobené pivní sklenky s originálním podtáckem bude možné zakoupit v naší prodejně nebo na e-shopu crystalex.cz už během října,“ poznamenal šéf sklářské firmy Tomáš Januš.