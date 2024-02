Zajdete rádi v Liberci do kina, divadla nebo s přáteli na skleničku, ale doteď jste neměli možnost se dostat pozdě večer domů? Pak vás určitě potěší zpráva o nových nočních spojích, které budou ve všední dny vyrážet z Liberce půl hodiny před půlnocí.

Doposud odjížděly noční vlaky z Liberce ve směru na Tanvald, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Semily a Českou Lípu jen v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Na těchto víkendových spojích v půl jedné ráno se nic nemění. Od pondělí 5. února jsou ale cestujícím nově k dispozici také noční spoje každý všední den. Nové vlakové linky budou z krajského města vyrážet od neděle do čtvrtka vždy ve 23:35.

Nový vlak Os 6382 pojede z Liberce přes Mníšek u Liberce a Raspenavu a v 0:04 přijede do cílové stanice Frýdlant v Čechách. Spoj Os 2674 pojede přes Jablonec nad Nisou, Smržovku a Tanvald do Desné, kam dorazí v 0:34. „V obou vlacích čeká cestující samoobslužné odbavení," řekl za tiskové oddělení Českých drah Petr Pošta.

Kromě nočních spojů mohou cestující nově využívat také ranní spoje do Liberce. První vlak ze Semil, Železného Brodu a Turnova dorazí do Liberce každý všední den už v 6:25. Z České Lípy se nyní do krajského města dostanete už ve 4:51 ráno.

Liberecký kraj ve spolupráci s Českými drahami reaguje novými spoji na výsledky studie „Vize Libereckého kraje po roce 2050“. Při jejím zpracování se uskutečnil průzkum a workshop se studenty. „Máme zájem udržet mladou generaci v regionu po celý aktivní život. Veřejná doprava je pro ně jedním z nejdůležitějších diskusních témat,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Výtky mladé generace se dotýkaly chybějícího kvalitního železničního spojení celého regionu s Prahou a omezené nabídky nočních spojů,“ dodal.

„O lepší železnici do Prahy dlouhodobě aktivně vyjednáváme s Ministerstvem dopravy a Správou železnic. Téma zlepšení meziměstské noční dopravy spadá do působnosti Libereckého kraje, a proto jsme mohli na požadavky studentů okamžitě zareagovat rozšířením nabídky nočních vlaků mezi hlavními krajskými sídly na každodenní provoz,“ doplnil náměstek hejtmana Jan Sviták.

