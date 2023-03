Podle dopravního experta Jiřího Novotného z Týmu silniční bezpečnosti je největším problémem rozhledová vzdálenost při výjezdu z ulice Riegerova. „Řidič tady zastavuje v relativně prudkém kopci. Ve výhledu mu zleva překáží zaparkované automobily, zprava mu může výhled zastínit autobus na zastávce,“ popsal.

Ani výjezd z ulice Nemocniční na hlavní silnici není bez záludností. Autobusy tady zastavují vpravo od výjezdu, jen pár metrů od křižovatky. „Sami jsme se stali svědky, kdy se automobil vyjíždějící od nemocnice snažil stojící autobus objet. V tu chvíli projížděl další automobil v protisměru,“ vzpomněl Novotný.

Posyp nestačí. Ve Zlaté Olešnici chtějí solit silnici smrti, dosud se to nesmělo

Za většinu nehod v místě částečně mohou podle Novotného i řidiči jedoucí po hlavní silnici, byť je v případě kolize vinen řidič odbočující z vedlejší ulice. „Z každé strany hlavní silnice jsou řidiči upozorňováni, že se blíží k nemocnici, měli by tedy počítat s vyšší frekvencí vyjíždějících vozidel,“ doplnil Novotný.

Resumé? Křižovatka nabízí hned několik nebezpečných výjezdů na hlavní silnici. Z obou směrů brání rozhledu stojící vozidla i zastávky autobusů MHD, mnohé řidiče potrápí výjezd z ulice Riegerova do kopce.

„Takhle nějak si tady představuji klasickou nehodu. Odbočující kvůli nedostatečnému rozhledu najede do křižovatky pomalu a řidič jedoucí po hlavní silnici již nestihne zareagovat,“ popsal expert z Týmu silniční bezpečnosti. Podle jeho názoru by bylo rozumné v blízkosti křižovatky zakázat stání vozidel podél hlavní silnice.

Dva lidé uhořeli, další se zranili. Nebezpečný přejezd v Zákupech dostane závory

Za nehodami na frekventovaných křižovatkách ve městech je podle odborníků v drtivé většině nepozornost řidičů a nerespektování pravidel silničního provozu. „Nejčastějšími příčinami jsou podle analýzy Portálu nehod nedání přednosti, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, jízda na červené světlo. Dalším častým důvodem je i situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla,“ informoval Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Řidiči najeli do protisměru

Nebezpečná byla před několika lety křižovatka zvaná Rádelský mlýn. Ze směru od Jablonce nad Nisou se tady najíždí na Liberec a opačně na Turnov a Prahu. Když křižovatku, kde docházelo k těžkým autonehodám, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za skoro půl miliardy zrekonstruovalo, problémy neustaly. V prvních dnech provozu zde najelo hned několik řidičů ze směru od Jablonce do protisměru.

Podle ředitele liberecké pobočky ŘSD Jana Wohlmutha tito řidiči jeli buď po paměti, nebo se slepě spoléhali na navigaci. Některé totiž nejsou aktualizované. „Křižovatka je jinak zřetelně značená, několik set metrů před ní je navíc dvojitá čára, která se nesmí přejíždět,“ podivil se tehdy Wohlmuth. Příjezd od Jablonce tak musel být osazen bariérou mezi pruhy v podobě výstražných sloupků a značkami o směru jízdy.

Rizikový přechod v Jablonci. Řidiči oslněni sluncem přehlédli chodce

Na silnici spojující Jablonec s Libercem se nachází další nepřehledná křižovatka, kde často dochází k nehodám. Odbočka od Dobré Vody je sice řádně značená, několik let tu platí zákaz odbočení, řidiči to ale ignorují. Zkracují si tak cestu do Rychnova a dále i na Železný Brod. I když tady platí zákaz odbočení do vedlejší komunikace ze směru od Jablonce a z vedlejší komunikace ve směru na Turnov a Liberec, vozidla tu odbočují proti předpisům běžně.

„Loni naši strážníci prováděli v místě systematickou kontrolu, byli jsme šokováni, ke kolika kolizním situacím tady dochází. Situaci řešíme jak s dopravními policisty, tak s ŘSD,“ sdělil starosta Rychnova u Jablonce nad Nisou Tomáš Levinský.