Michala Mydlářová z Mnichova Hradiště je členem Ligy lesní moudrosti a spolu s přáteli z mnichovohradišťské party v krajině pod Ralskem zažila mnoho dobrodružných výprav a táboření. Nejen tyto nezapomenutelné zážitky formovaly její vztah k tomuto regionu a k divoké přírodě plné skrytých příběhů, které se odehrávaly za překotných a často velmi neveselých historických událostí. Proto když v Geoparku Ralsko připravili speciální školení pro průvodce, neváhala a přihlásila se.

„V posledních letech jsem se účastnila mnoha akcí, které geopark pořádal a vždy jsem byla nadšená. Mám ráda hlavně exkurze s průvodcem, při kterých se účastník dostává tak trochu pod povrch krajiny,“ podotkla s tím, že se zajímá i o interpretaci místního dědictví. Hledá způsoby, jak návštěvníkům smysluplně předkládat a představovat věci, které stojí za povšimnutí. „To je téma, kterým se zabývám už několik let v obci Klášter Hradiště nad Jizerou, kde žiji,“ doplnila.

Kurz se skládal ze dvou workshopů, samostudia a vlastní práce účastníků. Ti se seznámili s přírodními hodnotami geoparku a setkali se s odborníky napříč různými obory, od geologie přes paleontologii až po ekologii a lesnictví. Natrénovali si průvodcovské dovednosti, ať už šlo o vymyšlení dramaturgie celé trasy, či práci s návštěvníky. „Po workshopech následovalo samotné testování průvodců. Praktická zkouška spočívala v prezentaci jednoho místa v geoparku a teoretická ověřovala jejich znalosti formou testu,“ popsala průběh školení ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová s tím, že kurz úspěšně absolvovalo šestnáct zájemců.

Exkurze s vyškolenými rangery by měly začít letos v dubnu, pokud to dovolí epidemiologická situace. Během února bude připravený kalendář s termíny, trasami a průvodci. „Každý průvodce je jiný. Jiná osobnost, jiné zaměření. Takže nás určitě čeká pestrost. Myslím, že pro návštěvníky to bude znamenat možnost, jak vyrazit do terénu, na zajímavá místa s výkladem, který je vtáhne, poznají a hlavně zažijí něco nového,“ zdůraznila Mrázová.

Fascinující geologie

Její slova potvrzuje i čerstvá průvodkyně Michala Mydlářová. Naprosto propadla geologii, která jí přijde fascinující. Během školení navíc získala nové přátele s podobnými zájmy a už se těší, až vyrazí na trasy. „Baví mě sopky a zkameněliny. Jelikož mám zkušenosti s vedením volnočasových aktivit pro děti, ráda bych se věnovala spíše mladším návštěvníkům. Na dospělé bych si zatím asi netroufla. To třeba přijde časem,“ svěřila se Deníku Mydlářová. Její srdeční záležitost představují i „landartová“ setkání v zaniklých obcích, které geopark pravidelně pořádá. „Je to, jako když vezmete umění, historii a příběhy všechno to zamícháte a vylijete do krásné krajiny na místo, které kdysi bylo plné života a dnes je opuštěné. A díky zajímavým lidem toto místo na pár dní znovu ožije,“ doplnila.

Do budoucna mají v Geoparku Ralsko spoustu plánů. Od března do května proběhnou tři brigády s dobrovolníky v terénu. Chtějí zpřístupnit jeden malý lom pod Hamerským Špičákem a chystají úklid v zaniklé obci Jabloneček. V neposlední řadě se budou věnovat péči o stromy v Aleji vzpomínek. „V červnu nás čeká landartový Festival Proměny. Budou se na něm prezentovat díla, která společně vytvoří studenti českých a německých středních škol na týdenním workshopu,“ informovala Mrázová.

Jedním z dopadů epidemie koronaviru je i návrat lidí do přírody. Toho si všimli i v geoparku, kdy návštěvnost v některých místech je vyšší v měsících, kdy tam obvykle není nikdo. S tím souvisí i to, že někteří návštěvníci nehledí na to, že mohou svým chováním přírodu ničit. „Na druhou stranu mám určitě radost z toho, že se rozšířila skupina lidí, kteří s námi chodí na exkurze a jsou zapojeni do kroužku Geolovců, který pořádá pravidelné akce,“ dodala ředitelka Geoparku Ralsko.