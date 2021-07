První je Městské muzeum v bývalém Špitálu u Božího hrobu, kde je expozice o městě a okolí a ve kterém se střídají výstavy na různá témata i besedy. Doplnilo ho Retro muzeum, respektive muzeum historických kočárků a hraček Lenky Špačkové v areálu bývalých kasáren, a nyní i Muzeum životního stylu našich babiček, důvěrně zvané Babimuzeum. Stojí za ním mimoňská podnikatelka a Žena regionu 2019 Libereckého kraje Kamila Dvořáková, která se věnuje originální textilní tvorbě pod značkou Koza z Mimoně.

Prvotním impulsem ke vzniku muzea byl podle Dvořákové sám dům, ve kterém je expozice umístěna. Pochází z dvacátých let minulého století. Do současnosti vystřídal několik majitelů, ale v části, kde je dnes umístěno muzeum, zůstalo zachováno nejvíce původních prvků jako zárubně, dveře, kování nebo dřevěné podlahy, které po náročné renovaci dnes samy fungují jako exponáty.

„Na půdě se také našlo mnoho dokumentů, písemností a fotografií po prvních poválečných majitelích, takže k myšlence na představení běžného života předešlých generací byl jen krůček,“ sdělila Dvořáková. Podle ní se myšlenka na vytvoření muzea vyvinula poměrně rychle. V jeho současných prostorách do té doby nabízela ubytování nazvané Letní byt-prázdniny u babičky. Od podzimu podnikatelka řešila, že už s ubytováním skončí. „A ten byt je moc hezký s původními podlahami, kachlová kamna, nábytek ze 30. let, dýchá tam hezká atmosféra,“ řekla s tím, že nápad definitivně „vyskočil“, když za ní v březnu přijela redaktorka z Práva na rozhovor. „Pak už jen tři měsíce doplňování a otevřeli jsme,“ podotkla.

Nové muzeum, jak už jeho název napovídá, ukazuje, jak žily naše babičky a prababičky. Co je obklopovalo, co používaly, co poslouchaly, četly. K vidění jsou například přílohy módních časopisů Ruční práce z let 1898-1902, Žena a móda z roku 1958, šaty, šperky, kuchyňské náčiní, přístroje, dobová „spotřební elektronika“, knihy, mezi nimiž zaujme třeba Babička Boženy Němcové z roku 1936, nábytek a další předměty vyskytující se běžně v domácnosti.

„Ohlasy jsou moc hezké a milé, lidé si zavzpomínají, sáhnou na předměty, které jim připomínají dětství, babičky. Kresby v knížkách je hodně zajímají, jsou jiné než ty dnešní. V expozici nám chybí křeslo z 50 - 60. let. To bych ještě ráda doplnila, a kdyby měl někdo podklad k podobě šatů z té doby, budou jen vítány,“ nadhodila Dvořáková.

Podle jejího manžela Pavla Kounovského nicméně „Malé domácí muzeum životního stylu našich babiček v Mimoni“ není jen suchá výstavka shromážděných předmětů. Je to především unikátní prostor se specifickou útulnou atmosférou minulých časů. „Můžete přijít na běžnou prohlídku, podívat se, osahat si známé i neznámé předměty, ale také si můžete domluvit „pobyt v dobách minulých“,“ řekl s tím, že není problém si zde domluvit individuální návštěvu, posadit se do křesla, poslouchat hudbu, listovat knihami a časopisy nebo jen tak relaxovat v atmosféře klidu minulých časů. „Je možné si udělat čaj, kávu, přijít s přáteli, poklábosit, na několik hodin si odpočinout od dětí. Záleží jen na vaší fantazii a dohodě s majitelkou,“ připomněl Kounovský.

Lidi návštěva muzea chytla za srdce. „Pohoda, úžasný klid, útulná hřejivá atmosféra, moje mládí, vzpomínka na svou babičku…“ To jsou jen některé z komentářů návštěvníků, kteří jako první navštívili nové muzeum.

Iniciativu Kamily Dvořákové, která potvrzuje, že v Mimoni žijí aktivní lidé a město žije kulturou, pochválila i místostarostka Jaroslava Bizoňová. „Mimoňské ženy jsou velmi aktivní a jsme rádi, že naše město díky nim žije nejen současným uspěchaným životem, ale dokáže se i na chvilku zastavit a zavzpomínat na historii, a to nejen v muzeích, ale i v průvodu historických kočárků, který každý rok v květnu městem Mimoň prochází. Přiznám se, že jsem této nádheře sama propadla a pořídila si „předválečný“ kočárek, abych se mohla k průvodu přidat,“ reagovala místostarostka.

Otevírací doba

Muzeum životního stylu našich babiček zvané Babimuzeum se nachází v prvním patře soukromého domu na Sokolské ulici číslo 177 v Mimoni, ve čtvrti u nádraží.

Pravidelně otevřeno má každé pondělí (kromě svátků) od 13 do 16 hodin a při každém Odpoledni s Kozou (nejbližší bude v neděli 29.8).

Návštěvu v jiném termínu nebo poskytnutí prostor pro soukromou akci je nutné konzultovat, nejlépe telefonicky, s Kamilou Dvořákovou (605 190 315).