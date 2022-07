Výstava se rozšíří do místností ve třetím patře zámku, které se musí nejdříve stavebně připravit. V současné době aktualizují projektovou stavební dokumentaci a připravují veřejnou zakázku. „Doufáme, že se vše do konce roku podaří a my budeme moci do nového roku přivítat návštěvníky s novými prostorami, kde děti naleznou strašidelný hrad, Myšpulínovu laboratoř či Fifinčinu kuchyni,“ dodal Hozák.

Na kolo? Za koupáním? Prázdninové výlety po kraji usnadní turistické spoje

Do úprav se zapojí i samotní autoři Čtyřlístku, tedy manželé Jaroslav a Lucie Němečkovi, se kterými muzeum úzce spolupracuje. „Pan Němeček je stále plný nápadů a my se moc těšíme, až budeme společně vylepšovat prostory pro dětské návštěvníky,“ podotkl Hozák.

Na rekonstrukci a vybavení dalších dvou místností muzea vyčlenili zastupitelé částku šest milionů korun. „Kdo navštívil stávající muzeum, mi dá určitě za pravdu, že pokud chceme, aby se k nám rodiny s dětmi vracely, je potřeba na muzeu stále pracovat a dělat ho atraktivnějším,“ sdělila starostka Doks Eva Burešová.

Do kina vláčkem

Kromě samotného Muzea Čtyřlístku se mohou zájemci těšit na řadu kulturní akcí, které jsou sdružené do jedné velké nabídky s názvem Kulturní léto. Skloubilo promítání letního kina, komentované prohlídky s herci na zámku v Doksech, divadla pod širým nebem, hudební festivaly či zábavné akce pro celou rodinu včetně atrakcí, divadélek, soutěží a dobrodružných stezek.

Jednu z novinek představuje spolupráce s výletním vláčkem, který přiveze i odveze návštěvníky letního kina okolo Máchova jezera. „Výletní vláček jezdí v letní sezoně dle pravidelného jízdního řádu každý den a spojuje oba břehy Máchova jezera. Pokud promítá letní kino v zámeckém parku v Doksech, vláček doveze návštěvníky ze Starých Splavů a po skončení filmu opět zpátky,“ upřesnil Hozák.

Letní sezona začala. Návštěvnosti v regionu loni kralovala liberecká zoo

Navážou zde také na úspěch nultého ročníku divadelního festivalu, který proběhl loni v zámeckém parku. „S hercem Ivanem Luptákem připravujeme koncept festivalu. Letos se představí divadlo Ungelt a komedie Vejšlap. Rádi bychom do příštích let uvedli během letní sezony představení hned několik,“ nastínil plány ředitel organizace Kultura Doksy.

V Doksech usilují i o to, aby nabídli pestrou kulturní nabídku i mimo letní sezonu. Ve městě funguje celá řada úspěšných akcí, které se těší pozornosti širokého okolí, ať už se jedná o Dokské pověsti, rozsvěcení Vánočního stromu na náměstí Republiky či Den seniorů. „Snažíme se propojovat kulturní program se zajímavým místem, lidmi či nevšedním zážitkem. Jsme rádi, když z akcí odcházejí lidé nadšení a s úsměvem,“ dodal Petr Hozák.

Komiks, který provází generace

Dějištěm proslulého komiksu Čtyřlístek jsou Doksy, Máchovo jezero a Bezděz. Manželé Němečkovi zakoupili v roce 1968 chalupu poblíž Doks. Zdejší kraj je natolik okouzlil, že se rozhodli zasadit děj Čtyřlístku právě do okolí města Doksy.

Samotné muzeum sídlí v zámku v Doksech, kam se přestěhovalo v roce 2019 z původních prostor v městské knihovně. V muzeu je stálá expozice věnovaná vývoji komiksu Čtyřlístek. Obliba postaviček komiksu oslovila i Českou poštu a ve spolupráci s Jaroslavem Němečkem vydala v roce 2010 první poštovní známku s postavičkou Čtyřlístku, a sice s Fifinkou. V současné době mají svou poštovní známku všechny postavičky Čtyřlístku. Proto také tématu Čtyřlístek na poštovních známkách je v muzeu věnována velká pozornost.

Raritou muzea je mimo jiné i to, že se zde mohou návštěvníci setkat se všemi postavičkami v téměř životní velikosti, zaboxovat si v Bobíkově tělocvičně nebo zhlédnout filmovou pohádku Čtyřlístku. V muzeu je i místo na kreslení, prostor pro besedy a přednášky.

Letní události v Doksech

23. července – promítání letního kina v zámeckém parku a českou filmovou komedii Mimořádná událost

28. července – strašidelná noční prohlídka zámku v Doksech

29. července – divadlo pod širým nebem v zámeckém parku, komedie Šest v tom v režii herce Jaroslava Sypala

6. srpna – 9. ročník rockového festivalu Zadarmofest na pláži Klůček u Máchova jezera

10. srpna – divadlo Ungelt a jejich představení Vejšlap, které se představí pod širým nebem ve složení Martin Písařík, Jan Holík a Petr Stach

13. srpna – Pohádkový zámek

28. srpna – tradiční Vinobraní u jezera