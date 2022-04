Bývalá úspěšná atletka má v občance jako trvalé bydliště pořád Čížkovice na Litoměřicku, kvůli kariéře je ale jednou nohou skoro pořád v Praze. A půlkou té druhé v Kolíně, kde má za přítele uznávaného dýdžeje Pauliho Gabrieli. Kristýna chce miss vyhrát. Otevřelo by jí to dveře do celého světa. Po vybudování kariéry ve světě modelingu by chtěla založit rodinu a věnovat se charitě.

Redaktor Deníku se s nadějnou modelkou sešel v litoměřickém podniku Doma. Zatímco Kristýna upíjela latté, popisovala, že v Litoměřicích to dobře zná, chodila na zdejší gymnázium. „Když jsem tady, zajdu právě do kavárny Doma nebo do Kávy s párou,“ popisuje studentka ergoterapie na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně.

Tuto školu teď ale už poněkolikáté kvůli kariéře přerušila. Připouští, že by se studium možná s účastí na miss dalo skloubit, ostatně pořadatelé Miss Czech Republic připravují 10 finalistek na královnu krásy hlavně o víkendech, právě kvůli studujícím dívkám. „Ale takhle se cítím víc v pohodě,“ poznamenává Kristýna.

Ta se teď na četných soustředěních pod vedením ředitelky Miss Czech Republic Taťány Makarenko a kreativního ředitele Sama Dolce věnuje spolu s dalšími adeptkami na miss seberozvoji, etiketě i průpravě v „catwalku“. Tedy ve speciální chůzi, kterou se modelky procházejí po módních molech. Pro některé dívky jsou podobné věci novinkou, Kristýna je ale už většinou zná. O kariéře profesionální modelky snila již od útlého věku a svůj sen si plní již od svých 15 let.

Poprvé výrazněji zabodovala v Miss Léto v roce 2017, kde skončila na třetím místě. O dva roky později zvítězila na světové soutěži Miss Aura International v Turecku a ještě ten samý rok v říjnu odletěla na Miss Globe do Albánie, kde se umístila v TOP 5.

Kristýna je pěkně opálená. Jen před pár dny se totiž vrátila ze slunného Zanzibaru, kde spolu s dalšími finalistkami natáčela medailonky, které můžete již po Velikonocích vidět na Nově. Na pokoji bydlela s finalistkou Karolínou Syroťukovou z Ústí. Dřív se obě dvě severočeské modelky znaly jen z Instagramu, teď k sobě mají daleko blíž. „Je to takový můj parťák. Už jsme jako ségry, jsme si také docela podobné,“ usmívá se dívka z Čížkovic. Na exotickém ostrově nedaleko Afriky bylo podle ní sice krásně, ale kvůli focení i natáčení byla skoro pořád v zápřahu. Kvůli make-upu i úpravě vlasů vstávala s ostatními i ve tři ráno, aby na kameru stihli východ slunce a odliv.

Severočeská modelka je velmi útlá, ale to neznamená, že by ráda nejedla. „Mám ráda svíčkovou se sedmi knedlíky,“ usmívá se Kristýna, která se s anorektičkami nebo bulimičkami ve světě modelingu zatím nepotkala. Rozhodně prý nejsou mezi dívkami, které jsou teď nominované na miss. „Nevypadá to, ale jíme hodně. Kvůli přípravě na finálový večer teď s dívkami také hodně cvičíme, abychom zpevnily postavu,“ podotýká severočeská kráska.

Pokud letošního 7. května vyhraje finále miss, získá na rok klíče od luxusního bytu na pražské Luce i od nového mercedesu. Hlavně se jí ale otevřou dveře na největší mezinárodní soutěže krásy a fashion weeky v Česku i celém světě.

Zkušenosti i kontakty, které by díky tomu získala, by Kristýna později ráda využila v charitě, ideálně ve vlastním nadačním fondu. Dobře by v něm mohla zúročit i předmět svého studia na ústecké univerzitě. Zabývá se tam totiž ergoterapií, s jejíž pomocí se do života vracejí třeba lidé po autonehodě nebo mrtvičce.

Rodina? Teď má přednost kariéra

Pro Kristýnu svět nekončil v Čížkovicích už tehdy, když jí bylo „náct“. V Lovosicích, kam chodila na druhý stupeň základní školy, se úspěšně věnovala atletice. Zúročila tak roky dřiny spojené i s běháním kolem známé čížkovické cementárny. Skákala výšku, dálku i trojskok a jako několikanásobná česká mistryně jezdila s reprezentací po Evropě. I dnes v Čížkovicích jen občas přespí. Přitom je Kristýnina rodina s Čížkovicemi hodně spjatá. Její tatínek tady pracuje v soukromé dílně jako mechanik elektronik a i maminka pracuje ve zdejším Domově Na Svobodě.

V létě potkáte Kristýnu nejpravděpodobněji u vody nedaleko Třeboutic na Litoměřicku. „Dáme si s kamarády něco dobrého na zub a pak jdeme na paddleboard nebo wakeboard,“ popisuje kráska. Až se ještě víc oteplí, do Třeboutic určitě vyrazí i s přítelem z Kolína, producentem a dýdžejem s uměleckým jménem Pauli Gabrieli. Poznali se na eventu, kde byl jedním z vystupujících. Do rodiny se ani jeden z páru zatím nehrne. „Nejdřív za pět let,“ směje se dívka všetečné redaktorově otázce po vdávání a po dětech. „My teď zatím řešíme společné bydlení v Praze,“ uzavírá Kristýna.