Minipivovar roku. Sdružení přátel piva udělilo ve své anketě, která je svého druhu nejstarší a největší v České republice, prvenství jabloneckému minipivovaru Volt. „Je to úžasné, nádherné, krásné. Vozíme ocenění našich piv z mezinárodních soutěží, ale tahle cena je za dlouhodobou poctivou práci,“ pousmál se sládek Voltu Martin Palouš. Právě on má se svým podsládkem Václavem Havlem největší zásluhu na úspěších minipivovaru.

„Sdružení přátel piva má na kategorii Minipivovar roku a titul s tím spojený registraci na Úřadě průmyslového vlastnictví a je tak jediným subjektem, který tuto anketu může u nás vyhlašovat. O to větší prestiž toto ocenění má,“ popsal předseda Sdružení přátel piva Tomáš Erlich. Vítězství v této kategorii je rok od roku obtížnější, protože konkurence stoupá. Každým rokem otevírají produkci desítky nových minipivovarů. Pivovar Volt zvítězil v anketě i v kategoriích samostatných piv světlé svrchně kvašené pivo a tmavé a polotmavé svrchně kvašené pivo.

Průmyslovým pivovarem roku se letos stal Rodinný pivovar Bernard z Humpolce. Ocenění získal pošesté.

Minipivovar Volt úspěšně prošel i takzvanou covidovou krizí. „Znamenala pro nás ohromný nápor v prodeji lahví. Naštěstí jsme asi půl roku před tím, než začala opatření platit, zprovoznili poloautomatickou plničku. Jde sice stále o ruční práci, ale už na bázi opravdové plničky,“ přiblížil Palouš.

Před stočením piva vytáhne plnička z láhve vzduch, takže pivo zůstane déle čerstvé. Tím minipivovar přežil. „Nevařili jsme tolik piva, jak jsme byli zvyklí. Kdybychom ale věděli, jaká nás čeká letní sezona, navařili bychom na sklad. Dalo se to přežít, ale kdyby to trvalo roky, hodně minipivovarů by se dostalo do existenčních problémů,“ doplnil Palouš.

Minipivovar Volt vznikl v Jablonci nad Nisou v roce 2017, o rok později již vysílal svá piva do soutěží, z nichž se pravidelně vrací s oceněními. Naposledy získal celkem čtyři ocenění na 31. mezinárodním pivním festivalu v Českých Budějovicích letos v září. V tradiční anketě Pivní pečeť získal druhé místo v imperiálních IPA pivech s osmnáctkou Zkrat. S třináctkou Nabíječ v kategorii India Pale Lager třetí místo. V soutěži Pivo České republiky v kategorii Stout a Porter zvítězila šestnáctka Blackout a třetí místo získala dvanáctka Akumulátor v kategorii pšeničných piv.

Anketa Sdružení přátel piva o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku se koná od roku 1990 a je nejstarší soutěží na českém pivním trhu. První část hodnocení je anketní, nejlepší piva pak postupují do anonymní finální degustace.

V České republice je přibližně 500 minipivovarů a 50 průmyslových pivovarů. V Libereckém kraji patří mezi průmyslové pivovary Pivovar Svijany, Rohozec či Konrad. Čísla průmyslových pivovarů a minipivovarů se podle sdružení průběžně mění. Některé pivovary zavírají a jiné otvírají, ale také přecházejí mezi kategoriemi.

„Kategorie průmyslových pivovarů donedávna klesala. Aktuálně to již přestává platit, neboť některé minipivovary z hlediska ročního výstavu již překračují roční výstav 10 tisíc hektolitrů, a stávají se tak průmyslovými pivovary,“ uvedl Erlich.

Volt se mezi průmyslové pivovary rozhodně necpe, i když v budoucnu svou výrobu přesune do komplexu na okraji Jablonce. „Přesuneme sem vaření všech našich piv, pěkně pod jednu střechu. Spoustu piv totiž vaříme jinde. Takhle budeme mít vše na jednom místě,“ doplnil sládek minipivovaru Volt.