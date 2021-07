Řadu let byla herečka a moderátorka Michaela Dolinová jednou z výrazných tváří TV Nova, málokdo ovšem ví, že ráda chalupaří na Českolipsku. A tak i díky tomu a nejen kvůli pandemii a zavření divadel si už vloni poprvé vyzkoušela netradiční roli zámecké paní, tedy průvodkyně na státním zámku Zákupy. Po roce se sem vrátila, aby v některých týdnech, kdy nehraje divadlo, opět provázela návštěvníky někdejší císařskou rezidencí. Nyní ukazuje turistům hlavní zámecký okruh, který přibližuje zámek za císaře Ferdinanda řečeného Dobrotivého.

„Teď jsem tu byla několik dní a asi deset dní tady budu ještě na přelomu července a srpna,“ konstatovala Dolinová. Jak přiznala, z uplynulého roku je velmi nešťastná a deprimovaná. Ani onemocnění covid – 19 se jí nevyhnulo.

„O Vánocích ho chytla celá rodina. Nakazila jsem se ve škole, kam jsem docházela v polovině prosince, a pak ostatní doma. Naštěstí jsem měla lehčí průběh choroby, neměla jsem žádné vysoké horečky. Ale byla jsem separovaná v části bytu, muž mi nosil jídlo, a tak se stejně neuchránil,“ zavzpomínala.

Z dlouhé měsíce paralyzovaného života v zemi byla rozzlobená. „Byla jsem naštvaná, ale snažila jsem se stále něco dělat. Učila jsem herectví online na mezinárodní konzervatoři. Od března jsem na popud kolegyň hereček začala působit i v jednom z „covid – pointů“, co jsou kolem Prahy, kde vyhodnocuji testy, dělám administrativu, objednávám testy a podobně,“ přiblížila svůj život v posledním roce.

Stejně jako průvodcovství ji prý i tato aktivita baví. „Je to kontakt s lidmi a zase jsem se naučila věci s počítačem, které jsem neuměla, ale nakonec je zvládla. Umím vyhodnocovat testy, posílám výsledky lidem. A teď už začínáme i hrát divadlo, většinou jsou to vystoupení pod širým nebem,“ dodala.

Ještě než se po „koronavirovém“ chmurném roce vrátila na zámek, s předstihem si přijela oživit prohlídkovou trasu. „V některých místnostech nastaly změny, tak jsem ráda, že jsem si ji osvěžila. U dětských prohlídek je scénář stále stejný. Důležité je jen to, aby se tady děti sešly, aby cesta zámkem byla pro ně větší zábava,“ řekla a upozornila, že na speciální dětské prohlídky jsou vypsané samostatné termíny. „Navíc letos tady je možnost podívat se do sklepení na draky a také je zde krásná přehlídka dětských pokojíčků, minipokojíčků pro panenky. Já jsem z nich doslova unešená,“ doplnila.

Šaty, které na sebe herečka pro tyto dětské prohlídky obléká, odpovídají historické skutečnosti, jsou ve stylu druhého rokoka. „Mají skutečně i tu skruž, která drží sukni v tom širokém tvaru. Sama jsem si sem přivezla i nějaké drobné doplňky jako rukavičky, klobouček,“ podotkla. Dolinová svůj výklad dětem přizpůsobuje, vypráví o panu králi a císaři Ferdovi, princeznách, nejmenší hosty nepřehlédnutelně zaujme různými úkoly, třeba počítáním míst u slavnostní tabule a hrami jako hledáním papoušků a plyšových medvídků v komnatách.

Se skupinou dospělých postupuje podle přesně daného scénáře, nic si nevymýšlí. „Mám jasně určené, co musím zmiňovat, za sebe přidávám i pár oblíbených věcí tak, aby se hosté bavili. Je to vlastně takové moje malé představení,“ řekla Dolinová.

Přes svoji praxi i oblibu se nejprve prý trochu obávala, jak na ni budou lidé reagovat, nebo aby nemluvila příliš rychle, jak byla kdysi zvyklá z televizního vysílání. Střední generace si ji pamatují jako nezaměnitelnou televizní „rosničku“. Příchozí ovšem její novou roli ocenili, třeba Jitka Asingerová.

„Ještě jsme tu nebyli. Chtěla jsem jet do Českého Švýcarska a cestou vidět hrady a zámky,“ řekla turistka z České Třebové, která byla v neděli ve skupině návštěvníků, které provázela právě Michaela Dolinová. Na konci prohlídky se jí nesměle svěřila, že si říkala, že je hodně podobná herečce a moderátorce… „Říkala jsem si, že jí je hodně podobná, jestli to není čistě náhodou ona,“ přiznala s úsměvem Asingerová. „Hrála roli průvodkyně velice dobře. Je to jedna z nejlepších a nejhezčích průvodkyň, kterou jsem kdy vůbec na zámcích a hradech viděla,“ pochválila.

Přítomnost Dolinové jakožto průvodkyně na zákupském zámku si nemůže vynachválit jeho kastelán Vladimír Tregl. „Velmi se u nás osvědčila, a to nejen proto, že je jako průvodkyně dobrá a poskytuje návštěvníkům kvalitní průvodcovský výklad, ale samozřejmě její přítomnost přispěla i k většímu zájmu o zákupský zámek ze strany návštěvníků,“ prohlásil už vloni kastelán. A zdůraznil, že někteří z hostů se dožadovali prohlídek přímo s ní a byli ochotni dorazit buď na konkrétní čas, na který se s předstihem informovali, nebo vydrželi počkat třeba i hodinu na prohlídku, aby je provázela právě ona.

Letos je kastelán smutný ze skutečnosti, že i přes volné dny přijíždí méně návštěvníků, než čekal. Lidem přitom prohlídku nezkomplikují žádné obstrukce a nařízení. „Jsme na dvou třetinách loňské návštěvnosti, která už také byla kvůli pandemii nižší,“ konkretizoval Tregl. Za nižší počet hostů podle něj může chaos v informovanosti veřejnosti. „Lidé volají a jsou často vyděšení. Volají, jestli jim budeme dělat odběry před prohlídkou a podobně. Jsou zmatení z pravidel na koncertech, v divadlech. Sdělují třeba také, že si přivezou testovací sady a udělají si testy před námi, abychom je pustili dál,“ popsal kastelán. „Obavy z toho, co všechno bychom po nich mohli chtít za papíry, vězí za tím, že od cesty raději upustí,“ dodal Tregl.

Michaela Dolinová

Herečka, zpěvačka a moderátorka je rodačka z Třince. Absolvovala hudebně-dramatické oddělení Pražské konzervatoře (1984), ještě během studia vystupovala v příbramském divadle. Po prvním angažmá v kladenském Divadle Jaroslava Průchy odešla do Prahy, kde působila v Divadelní společnosti Josefa Dvořáka, v Hudebním divadle Karlín (1994–2004). Dalších 14 let se stala tváří TV Nova, kde moderovala relace o počasí a pořad Snídaně s Novou. Hrála v několika muzikálech, filmech a v TV seriálech Ordinace v růžové zahradě a Ulice. V současnosti účinkuje na různých pražských scénách, moderuje společenské akce i pořady pro děti, spolupracuje s rozhlasem a patří k úspěšným filmovým a televizním herečkám. Má dvě dcery. Jejím manželem je soudce Jan Sváček. Stará se o chalupu poblíž Zákup na Českolipsku.