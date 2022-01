"Jsme profesionální centrum pro rozvoj konopného byznysu. Naším cílem je, aby se konopí rozšířilo co nejvíce mezi lidi jako léčivá látka," říká produktový ředitel Jakub Kryšpín z Trutnova. Podle nejnovější studie vědců oregonské univerzity v USA látky obsažené v rostlinách konopí dokonce možná chrání před nákazou koronavirem. Na konopí je Kryšpín expertem a sám se považuje za konopného pacienta a bojovníka za jeho používání. Patnáct let mu pomáhá s roztroušenou sklerózou. "V oboru konopí se dějí obrovské změny, lidé vnímají jeho neuvěřitelný přínos. Není to o tom, že by se stali z lidí feťáci, ale nebude se zhoršovat jejich stav. Potenciál konopí je obrovský," zdůrazňuje.