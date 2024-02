Podmínky k lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji zůstávají i přes oblevu podle jejich provozovatelů dobré. Většina menších už ale letošní sezónu ukončila a jsou mimo provoz.

Skiareál Tanvaldský Špičák. | Foto: Skiareál Tanvaldský Špičák.

Uzavřený je Javorník u Liberce i jizerskohorská střediska Bedřichov a Josefův Důl, vyplývá z údajů na webu holidayinfo.cz. Podobně jsou na tom i Janov nad Nisou, Desná - Parlament nebo Obří Sud. Na Severáku je v provozu část sever, kde je zhruba 1,6 kilometru sjezdovek.

Z menších středisek se podle serveru snow.cz drží při životě méně známý domácí areál nedaleko Desné Černá Říčka, v provozu mají všechny tři vleky. Podobně jsou na tom i ve skiareálu U Čápa v Příchovicích, kam zvou třeba na večerní lyžování.

Na Ještědu je kvůli oblevě mimo provoz část zvaná Pláně, sníh chybí na přístupu k ní. Dál funguje páteřní sjezdovka Nová Skalka dlouhá 1,5 kilometru i dětská sjezdovka Bucharka. Na páteřní sjezdovce je stále přes půl metru sněhu. „Teď bylo pár dnů, kdy to trochu přimrzlo, což pomohlo. A vzhledem k podmínkám, co jsou v České republice, tak to lyžování je u nás stále velmi dobré," řekl ČTK ředitel areálu na Ještědu Radek Chalupa.

Bezmála sedm z více než osmi kilometrů sjezdovek je otevřeno na Tanvaldském Špičáku, největším středisku Jizerských hor. „Už nejsme schopni mít ho v provozu celý," řekl za areál ředitel Ski bižu Pavel Bažant. Uzavřená je sjezdovka Kostelní. „Další tři dlouhé sjezdovky jsou ale dál ve výborném stavu," dodal Bažant. Podle něj, když nebude vydatně pršet, jsou schopni provoz areálu bez problému udržet i v dalších dnech. Výhled počasí vypadá podle něj příznivě. Se zájmem lidí o lyžování je Bažant spokojený. „Když neprší, tak chodí. V předchozích dnech jsme měli denně 3 tisíce lidí," dodal.

V největším skiareálu v kraji, což je krkonošská Rokytnice nad Jizerou, mají lyžaři aktuálně k dispozici sedm z více než 16 kilometrů sjezdovek a jezdí zhruba polovina vleků. „Je to stále dobré, přežili jsme největší oblevu a směrem k víkendu to vypadá, že se má ochlazovat," řekl ředitel skiareálu Filip Braun. I s ohledem na nepřízeň počasí je s návštěvností spokojený. „Oba předchozí dny jsme měli přes 3 tisíce lidí," uvedl. Výhodou Rokytnice podle něj je, že dvě třetiny areálu přes noc přimrznou. „Problém jsou trochu dojezdové partie, ale i tam se to zdá být v pořádku," dodal.