Roman Provazník přijel v sobotu s rodinou z Prahy do Krkonoš. Ve Strážném se jeho dvě děti poprvé v životě postavily na lyže. První zkušenosti sbíraly v lyžařské škole. „Lyžuju a chtěl bych, aby děti také uměly,“ vysvětlil, proč svěřil ratolesti ve věku 5 a 3 roky do péče lyžařských instruktorů. „U staršího to bylo super a hned jsme si vzali ještě další hodinu, u mladšího to ještě úplně nedopadlo. Ale byli jsme moc spokojení,“ zhodnotil Provazník první lekce svých dětí.

Paní Monika dorazila do krkonošského Strážného z Benešova s podobným úmyslem. Sedmiletá dcera si tam v sobotu poprvé vyzkoušela lyže. Do lyžařské školy ji zaregistrovala přes internet. „Přijeli jsme na víkend, jezdíme opakovaně do jednoho místního penzionu. Nejsme lyžaři, ale chceme, aby se dcera naučila lyžovat. Chtěla sama, povedlo se to. Na lyžích byla úplně poprvé. Instruktor říkal, že jí to jde, jen musí trochu odhodit obavy a mít větší odvahu,“ popsala dojmy paní Monika.

Jednu sezonu ztratili

Rodiče z Prahy a Benešova jsou jedněmi z mnoha, kterým jde o to, aby se jejich děti naučily lyžovat. „O lyžařskou školu je velký zájem. Na online rezervacích jsme vyprodaní několik týdnů dopředu, kvůli jarním prázdninám máme obsazené i některé březnové termíny. Lidé jsou natěšení poté, co jedna zimní sezona kvůli covidovým opatřením vypadla. Děti povyrostly a rodiče chtějí podchytit v raném věku, aby se děti postavily na vlek a naučily se lyžovat,“ přiblížil aktuální situaci majitel lyžařské školy X ski school ve Strážném Martin Kohlíček. Vedle lyží tam učí děti i jezdit na snowboardu.

Instruktoři zmizeli

Zájemců je hodně. Chybí však dostatek instruktorů, kteří by je naučili lyžovat. „Máme problém sehnat dostatek kvalitních instruktorů. Někam zmizeli, v nížině je pohltily jiné pracovní nabídky. Ti, které máme, jsou vytížení 7 hodin denně 7 dní v týdnu. Na kopci jich máme každý den osm až patnáct. Kvůli velkému vytížení jsme museli zdražovat od 1. února. První individuální hodina, která je nejdražší, stojí 690 korun,“ uvedl Kohlíček.

Konec kontrol. Na lyže se smí bez certifikátu

„Lidi jsou hladoví poté, co loňská sezona nejela. Zákazníků máme hodně, hodilo by se nám víc instruktorů, je jich nedostatek,“ potvrdil Marek Albrecht, který dělá lyžařského instruktora pět let. Pochází z Podkrkonoší, přes týden pracuje v Praze v Metrostavu, kde dělá kalkulace, jinak bydlí v Nymburku. O víkendech učí lyžovat děti ve Strážném. „Měli jsme spoustu lidí, kteří přišli dělat lyžařského instruktora, ale vydrželi jen týden. Nebavilo je to. Je potřeba umět pracovat s dětmi, kteří jsou naší hlavní klientelou, a vedle lyžařských schopností mít nadšení a chuť,“ poukázal Albrecht.

Začít od tří let

Zatímco dříve učili instruktoři lyžovat častěji děti zahraničních návštěvníků, v současné době dominují české děti. Je jich zhruba 95 procent, nejvíce ve věku od tří do deseti let. „Letos máme nový trend, rodiče hlásí i menší děti, už od dvou let. Tomu se ale snažíme trochu bránit. Je to moc brzy. Optimální je začít od tří let,“ doporučil Kohlíček.

„Máme s tím zkušenosti, věnujeme se lyžařské škole přes 20 let. U malých dětí do 6 let doporučujeme maximálně 1 hodinu dopoledne, poté velkou pauzu a 1 hodinu odpoledne. Pro maličké děti je vhodná 1 hodina denně. Bereme děti výhradně na individuální výuku, jeden na jednoho s instruktorem. Skupinové kurzy neděláme,“ dodal Kohlíček.

Lyžařské areály na severu plánují další rozvoj. Navzdory covidu

Podle instruktora Marka Albrechta je hodně individuální, za jak dlouho se dítě naučí lyžovat. „Aby dítě samo sjelo kopec bez opory, většinou to je v průměru za 5-6 hodin. S některým dítětem můžeme být na svahu deset hodin, některé ho sjede na druhé hodině. Hodně záleží na tom, jestli se děti věnují jinému sportu. Například hokejisté nám brzdí smykem na druhé hodině. Když dítě jen sedí doma u počítače, tak je to na delší dobu,“ podělil se o zkušenosti.

Netradiční pomůcka

Výuka v lyžařské škole začíná pozvolnými kroky, než se přejde na sjezdovku. „S dětmi se začíná nejlépe na rovině, aby nikam neujely. Bez lyží, aby si vyzkoušely pohyb v lyžařských botách. Učíme je lyžařský postoj, aby se dostaly do pozice, kdy mají pokrčená kolena a jsou předkloněné. Postupně přecházíme na lyže. Je to pro ně něco nového, mít na nohách prkýnka, která kloužou,“ popsal Albrecht.

Instruktoři využívají při lyžařské výuce různé pomůcky. Patří mezi ně i koště. „To je skvělá pomůcka. Koště je vhodné k tomu, aby dítě neujelo. Když budete dítě držet od pasu nahoru, tak ho překlopíte a spadne na zadek. Když mu držíte koštětem lyže, tak je to pro něj nejkomfortnější opora,“ vysvětlil lyžařský instruktor ze Strážného.