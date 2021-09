Putovní hudební festival Hrady CZ letos i přes omezení nevynechal svou zastávku pod královským hradem Bezděz a ve dvou dnech nabídl svou „light“ verzi v podobě dvanácti koncertů oblíbených českých a slovenských interpretů.

Na festivalu Hrady CZ Light v sobotu zahráli písničkář Pokáč, UDG, Support Lesbiens, Sebastian, Visací zámek a Xindl X. Vrcholem večera byly koncerty kapel Divokej Bill a Rybičky 48. | Foto: Deník/Petra Hámová

Že živá kultura chyběla nejen kapelám, ale i divákům, dokázal slušně zaplněný areál, a to už od pátečního odpoledne, kdy akci zahájila slovenská skupina No name. Ke konci jejich vystoupení to bylo navíc naposledy, kdy vydatněji zapršelo, přestože předpověď naznačovala opak. Během prvního dne zahráli ještě Tomáš Klus, Mig 21 a Mirai. Součástí programu byl také tradiční karneval.