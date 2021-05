Instalování stojanů s dezinfekcí, příprava turniketů, revizní práce, kontroly kabinek a zařízení, která je drží na laně, zkoušky strojních a elektrických součástí nebo také prověřování, jestli lanovka správně brzdí. Ve všech třech stanicích Lanové dráhy Sněžka - v Peci pod Sněžkou, na Růžové hoře a na Sněžce, se vše připravuje na středeční první den provozu. "Čekáme více lidí spíš o víkendech. Při tom uplynulém bylo v Peci pod Sněžkou plné parkoviště. Tak doufáme, že turisté dorazí a budou mít zájem podívat se na Sněžku. Teď je na Sněžce nádherně, je pěkně vidět sníh," říká nový náčelník Lanové dráhy Sněžka Jiří Špetla, bývalý starosta Svobody nad Úpou. Dosavadní dlouholetý náčelník Jiří Martinec je jeho zástupcem.

"Těšíme se. Myslím, že situace bude jiná než loni, kdy bylo patrné, že se lidé bojí po nástupu pandemie koronaviru. Měli jsme tehdy hodně slabý květen," dodává.

Hygienická opatření jsou standardní. Lidé musí používat respirátory, dezinfekci, dodržovat rozestupy. Každý den budou pracovníci lanové dráhy dezinfikovat kabinky po ukončení provozu večer v depu. Toho, aby se neopakovala situace z pražské zoo, před jejímž vstupem se mačkali lidé v dlouhé frontě, se náčelník Lanové dráhy Sněžka neobává.

"Dosud jsme s tím měli dobré zkušenosti. Lidé byli ukáznění. Fronty sice byly, ale lidé se moc necpali, problém s tím nebyl," vybavuje si zkušenosti z loňského roku. Přesto se dá předpokládat, že fronty se budou tvořit zejména na dolní stanici v Peci pod Sněžkou, kde v letních měsících čekají lidé za příznivého počasí na vstup přes hodinu a déle. "Pokud by k tomu docházelo, tak zasáhneme. Ale věříme lidem, že to bude fungovat dobře," doufá Jiří Špetla.

Lanovka na nejvyšší českou horu ztratila kvůli uzavření, které se protáhlo na čtvrt roku, miliony. V roce 2019 přepravila za únor, březen a duben 45 426 návštěvníků hor. Výrazný deficit chce dohnat alespoň částečně hlavně o prázdninách. "O kolik jsme přesně přišli, to se těžko odhaduje, u lanovky ohromně záleží na počasí, kolik přepraví lidí. Každopádně ztráty na tržbách jsou v jednotkách milionů korun. V lepší sezoně se tržby za toto období blíží k deseti milionům korun," tvrdí šéf lanovky.

Před uzavřením provozu stihla Lanová dráha Sněžka přepravit v prosinci 10 072 lidí a v lednu 13 139 osob. Stěžejní měsíce představují pro lanovku na Sněžku červenec a srpen, kdy bývá největší nápor.

V loňském roce se svezlo lanovkou nejvíce osob 14. července, kdy přepravila 2031 lidí. Na Sněžce se ten den společně s pěšími turisty objevilo celkem 9843 lidí. V roce 2020 byla lanová dráha v provozu na úseku Pec pod Sněžkou - Růžová hora 283,5 dne, na úseku Růžová hora - Sněžka 174,25 dnů. Pro silný vítr byl provoz zastaven na 11,5 dne na prvním úseku a 121 dní na druhém úseku. Až na Sněžku vyvezla lanovka loni 115 707 osob, ze Sněžky svezla 101 131 lidí.

Lanovka bude od středy v provozu od 8 do 19 hodin. Jezdí na dvou úsecích - z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a odtud na Sněžku. Lidé na stanici na Růžové hoře nepřestupují, pouze ukazují obsluze lanové dráhy jízdenky.

Ceny jízdného zůstávají stejné. Dospělá osoba zaplatí za jednosměrnou cestu z Pece pod Sněžkou na Sněžku 230 Kč, junioři od 12 do 18 let a senioři od 65 let 210 Kč, děti od 5 do 12 let 110 korun. Na Růžovou horu jsou ceny 160, 140 a 80 Kč. Cesta na Sněžku a zpět vyjde dospělého na 430 Kč, juniory a seniory 390 Kč, děti 210 korun, cesta na Růžovou horu a zpět stojí 310, 270, 150 Kč. Za psa se platí 50 korun.

O víkendu spustí provoz také další lanovky v Krkonoších, z Janských Lázní na Černou horu a ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.