"Podle řidiče Jaroslava Palivody, který frézuje cestu 37 let, tohle zažil třikrát-čtyřikrát. Sněhu je opravdu extrémně hodně," řekl Deníku Aleš Hnízdo, provozní ředitel Labské boudy v Krkonoších, která je připravená okamžitě po uvolnění vládních opatření spustit provoz hotelu. V březnu se tam na tři týdny v kuse usídlil šedesátičlenný filmový štáb, který v okolí legendární boudy na hřebenech Krkonoš natáčel film Poslední závod.

"Pod sněhem je i pramen Labe. Spousta sněhu je všude, na Labské louce se drží souvislá sněhová pokrývka od 20 do 60 centimetrů. Hodně vody je v Labském a Pančavském vodopádu, jejich šumění je hodně slyšet," přiblížil Hnízdo aktuální situaci.

Fréza ve čtvrtek nejprve odhrnovala sníh z cesty z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších a od Vrbatovy boudy pod mohylu Hanče a Vrbaty. Blízko pomníku legendárních lyžařů měla s frézováním hodně práce, musela prohrabávat vysoké vrstvy sněhu. Odtud měla prohrnout cestu k Labské boudě.

"Na Zlaté návrší se frézovalo tři hodiny, u mohyly Hanče a Vrbaty hodinu a půl a poté ještě další tři hodiny. Před odbočkou k Labské boudě na rozcestí U Čtyř pánů zůstala velká třímetrová sněhová stěna, přes kterou se fréza neprokousala. Pokračovat bude v pondělí. Cestu jsme chtěli uvolnit pro zásobování a lidi, aby se k nám dostali suchou nohou," upřesnil Hnízdo.

Labská bouda má pro návštěvníky hřebenů Krkonoš denně otevřené výdejní okénko a je nachystaná okamžitě otevřít hotel, jakmile vláda povolí ubytování hostů. "Jsme připravení. Labská bouda je vytopená, můžeme otevřít klidně zítra," uvedl provozní ředitel. "Ceny zůstaly stejné. Lidé můžou přespat ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích nebo ve svém spacáku ve spacákovně," dodal. Výdejní okénko servíruje dvě polévky, z nichž jedna je vegetariánská, klobásy, guláš nebo grilovaná kuřata.

Především o víkendech se na Labské boudě zastavují stovky lidí. "Lidé k nám vyráží na běžkách po boční tyčové cestě. Na začátku týdne tady bylo ve všední den 50 lidí, v sobotu 400, v neděli 350 lidí. Stále chodí hodně běžkařů. Ti si nesou běžky kus cesty na Vrbatovu boudu, tam si je nasadí a jedou. Na běžkách to na Labskou boudu půjde ještě minimálně týden. Naopak skialpinisté už nejezdí. Jak někdo vtipně poznamenal, skialpy už zůstaly v kancelářích," sdělil Aleš Hnízdo.

Na sedmnáct dní v březnu ožila legendární bouda na hřebenech Krkonoš přítomností filmařů, kteří natáčeli film Poslední závod o Hanči, Vrbatovi a Rathovi. "Bylo to náročné, ale ve finále příjemné. Určitě na to budeme dlouho vzpomínat," ohlédl se provozní ředitel Labské boudy za pobytem herců a štábu. Na Labské boudě nocovalo 56 až 68 lidí podle jednotlivých natáčecích dnů a scén. "To nám zachránilo sezonu. Filmařům vyšlo počasí, které potřebovali na natáčení. Bylo jak ošklivo, tak hezky. Jeden den se trefili i do přechodu deště do sněhu a přijeli celí omrzlí," doplnil Aleš Hnízdo.