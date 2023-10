/FOTO, VIDEO/ Primářka Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Alena Schmoranzová prožila celý svůj profesní život ve Vysokém nad Jizerou. Dnes se s kolegy raduje z nového pavilonu s lůžkovou částí za více než 90 milionů korun.

„Ústav má už desítky let skvělou pověst. Poslední dobou jsme si ale všímali poněkud vlažnějších reakcí na kvalitu lůžkového oddělení. Ten stav jsme se snažili vylepšit,“ vzpomněla primářka. Hlavní novinkou jsou sociální zařízení pro každý dvoulůžkový pokoj. „To je dnes už standard, jen jsme ho dohnali,“ sdělil ředitel ústavu Ludvík Hovorka.

V přízemí je kuchyň s jídelnou, ve dvou patrech nad ní je 14 dvoulůžkových pokojů a v podkroví strojovna a dva byty pro lékaře. Čtyři z pokojů jsou uzpůsobeny pro imobilní pacienty nebo případný rodinný pobyt. Nová budova je třípodlažní s podkrovím a přes krček je propojená se starým lůžkovým pavilonem B. Počet lůžek v ústavu se z 52 nezvýšil, což byla podmínka dotace z Ministerstva zdravotnictví.

Slavnostní otevření pavilonu se konalo v úterý 17. října za účasti ředitelů nemocnic z okolí (Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec). Cesta k modernímu pavilonu, kde se bude cítit dobře jak pacient, tak personál, ale nebyla jednoduchá. Zřizovatelem ústavu je totiž město Vysoké na Jizerou se zhruba 1300 obyvateli, které by peníze na tak velký projekt samo nedalo dohromady.

Boj o nový pavilon začal už kolem roku 2014. „Ani nevíte, jak jsem ráda, že se nám podařilo vše dotáhnout do konce. Cesta až sem byla opravdu dlouhá a trnitá,“ poznamenala starostka Vysokého Lucie Vaverková Strnádková.

Nezapomene prý na rok 2018, kdy se vedení města i ústavu opájelo nadšením z toho, že byla přislíbena dotace z Národního dotačního programu. Město zaslalo doplňující dokumenty a čekalo, kdy bude moci peníze čerpat. „Pak se asi měsíc nic nedělo. V únoru pak přišel dopis, že se ruší naše registrace a akce byla z programu vyřazena. To byla těžká doba. Pomohl nám tehdejší náměstek hejtmana Přemysl Sobotka. Ten pozval tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha sem k nám, aby viděl, co se tady dělá. Tato návštěva znamenala, že jsme se mohli do dotačního programu vrátit,“ zmínila starostka.

V předchozích letech nemocnice investovala do modernizace, která byla původně připravována v jednom projektu s výstavbou nového pavilonu. „Potřebovali jsme dva nové operační sály, parkoviště, náhradní zdroj. Takže jsme to udělali i bez dotačních prostředků,“ dodal Hovorka.

Provoz Ústavu chirurgie ruky byl zahájen 17. února 1975, kdy toto specializované zařízení nahradilo předchozí léčebnu tuberkulózy. Vznikla zde ambulance a převazovna spojená s rehabilitací pacientů, což bylo v té době ojedinělé. A je dodnes.

Lékaři z celé republiky se brzy naučili posílat poraněné ruce do Vysokého. A tak není divu, že tu leželi i prominentní lidé. „Léčili jsme opravdu slavné lidi,“ poznamenala Schmoranzová.

Jedním z nejslavnějších byla v roce 2016 a 2017 tenistka Petra Kvitová. „Byla to milá slečna, rozhodně se nijak nepovyšovala, naopak, ráda a ochotně spolupracovala,“ dodala primářka.

Spektrum prací chirurgie ruky a plastické chirurgie je podle primářky velmi široké. „Zabíháme částečně do ortopedie, neurochirurgie, neurologie, rehabilitačního lékařství, chirurgie, dětského lékařství. Zkrátka děláme vše pro to, aby ruce fungovaly co nejlépe,“ doplnila Schmoranzová.

V Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie operují čerstvé úrazy, provádějí rekonstrukce rukou po úrazech, léčí ale třeba i revma či artrózu. Plastická chirurgie zase umí rekonstruovat ženská prsa po rakovině nebo kožní tkáň, která byla odstraněna při operacích nádorů.