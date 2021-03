Markéta Jónová se po zimní odmlce rozhodla otevřít své zahradnictví v Čisté u Horek. Sama ale váhá, zda má její podnikání kvůli současným omezením vůbec smysl. Provozovna je sice dobře situovaná u silnice I/16 z Nové Paky na Hostinné a Trutnov, ale ani z jednoho směru k ní zákazníci vlastně oficiálně nemohou, a to kvůli omezení pohybu mezi okresy.

Čistá u Horek totiž patří pod Semily a Liberecký kraj, avšak sousedící vesnice Dolní Kalná nebo z druhé strany Vidochov už jsou v kraji Královéhradeckem. Teoreticky by mohli v Čisté nakupovat jen lidé přijíždějící od Jilemnice. Přesto se paní Markéta nevzdává.

„Do poslední chvíle jsem nevěděla, zda zahradnictví otevřu. Teď jsme sice nakupujícím k dispozici, ale lidi nejezdí. Jsme totiž na konci semilského okresu, takže se k nám nikdo nedostane,“ povzdychla si. Zatím netuší, co bude dál. Nakoupená má semínka zeleniny a květin, cibuloviny, je připravená i na MDŽ a Velikonoce. „Dekorace se budou letos asi vůbec špatně prodávat,“ konstatovala.

Čestná prohlášení

Složitou situaci místních potvrzuje starosta Čisté Ladislav Jiřička. Připomíná, že před jičínským okresem jsou ještě vklíněná Horka. Obec má tu výhodu, že má rozsáhlý katastr, takže v procházkách nejsou místní limitováni. Velkým problémem jsou ale nákupy – lidé jezdili do Nové Paky nebo Hostinného. Nyní se přesměrovali do Jilemnice, svého okresu. Dalším problémem je dojíždění do zaměstnání i k lékaři. Radnice proto místním připravila čestná prohlášení, aby mohli z okresu vycestovat. „Nejvíce lidé požadovali prohlášení kvůli vycestování k lékaři. Většina z nich má také starší příbuzné, o které pečuje,“ shrnul čistecký starosta.

Vyjít vstříc se lidem snaží i Markéta Jónová, a to například nabídkou dovozu rostlin a ostatního zboží do domu a také objednávkami poštou. Jinak sama přiznává, že i když začalo meteorologické jaro, na práce v zahradě je ještě brzo.

Doporučuje provést prořez jabloní, na úpravu živých plotů a keřů je také čas. Půda je zmrzlá, a tak je brzo i na výsadbu stromů a dřevin. „Pokud máte lehce zateplený skleník, můžete zkusit vysadit salát. Když vám rozmrzla půda, můžete vysadit cibuloviny, hlíznatiny,“ doporučila. Vhodný čas je na přípravu jarních truhlíků. Macešky prý vydrží jarní mrazík stejně jako narcisy a tulipány. Petrklíče jsou na chlad choulostivé, parádu udělají i plné sedmikrásky. Zahradnice nás ale opětovně varuje před mrazy, které nás mají ještě koncem týdne potrápit.

Obec Čistá u Horek se nachází jihozápadně od Jilemnice při hlavní silnici I/16 mezi městy Nová Paka, Trutnov a Hostinné. Správně patří do okresu Semily, pověřeným úřadem je Městský úřad Jilemnice.