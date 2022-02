Křišťálový ostrov má nabídnout spojení největších výstavních ploch ve městě a um místních sklářských mistrů. Vzniknout by měl v okolí jabloneckého Eurocentra, někdejšího výstaviště vlastněného městem, které těsně sousedí se státním Muzeem skla a bižuterie. V případě, že ostrov vznikne, stane se centrem sklářského umění Jablonecka.

Teď se do projektu města a muzea připojil Svaz výrobců skla a bižuterie (SVSB), který chce do centra přesunout aktivity své výstavní prodejny Palace Plus. Ta se nyní nachází v části Mšeno, v bývalých prostorách někdejšího sklářského gigantu Jablonex. K poslednímu březnu zde svaz podal výpověď z nájmu. Výstavní prodejna svazu by tu tak měla zaniknout. „Musíme bohužel brát v potaz vlnu zdražování energií a služeb, která se projevila ve výrazném zvýšení nájmu a nákladů na provoz,“ vysvětlil předseda představenstva SVSB Pavel Kopáček.

Svaz se má přesunout do bývalého obchodního domu s nábytkem na náměstí Dr. Farského, tedy do sousedství Eurocentra. Muzeum má zároveň zájem o nákup vedlejšího domu, čímž by se areál obou institucí, městské a státní, provázal.

„Dům chce využívat muzeum pro své potřeby, mohlo by v něm být i návštěvnické centrum, ale obsahová náplň zatím není zcela jasná,“ prozradila ředitelka muzea Milada Valečková. Na podzim minulého roku však zřizovatel muzea, ministerstvo kultury, záměr odkoupení z finančních důvodů nepodpořil a s novým vedením resortu dosud neproběhla žádná jednání.

I přes tyto problémy by mělo vzniknout unikátní sklářské centrum, které by mělo přitahovat návštěvníky z Česka i zahraničí. „Změna adresy výstavních a prodejních prostor SVSB může dát celému projektu nový, velmi zajímavý směr,“ přiblížil náměstek jabloneckého primátora David Mánek.

V Eurocentru se navíc nachází restaurace, hudební klub, další výstavní prostory a sály vhodné nejen pro koncerty, ale i módní přehlídky. Ostatně, právě tady pořádá SVSB oblíbené a navštěvované přehlídky Křehká krása, v jejichž programu se prezentuje i muzeum.

I když problémy kolem Křišťálového ostrova narůstají, záměr stále žije. „Po přestěhování svazové prodejny do nových prostor budou probíhat další jednání, při nich budeme diskutovat i možnost zřízení návštěvnického centra. Záměr, na kterém spolupracujeme i s muzeem, stále trvá,“ dodal Mánek.

Pokud by všechny majetkové změny proběhly, tedy muzeum koupí sousední dům a svaz se dohodne na nájmu nedaleké budovy, vznikl by pomyslný Křišťálový ostrov, a to koncentrací muzea, prodejny a případného návštěvnického centra Křišťálového údolí na poměrně malé ploše v těsné blízkosti centra města. Projekt by měl být připravený k realizaci v polovině roku 2022.

Křišťálové údolí je projekt Libereckého kraje, který má za cíl posílit turistický věhlas unikátního území sklářů od Kamenického Šenova přes Nový Bor, Liberec a Jablonec nad Nisou až do Harrachova a Železného Brodu.