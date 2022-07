Do Jablonce míří závody horských kol. Policie bude hlídat dopravu i pořádek

Protože se akce koná v nedalekém sousedství silnice první třídy, připravují se na ni také policisté. Zajistí bezpečnost a plynulost provozu nejen na hlavní silnici, ale i na komunikacích kolem areálu. „Budeme se snažit ochránit bezpečnost osob i majetku a veřejný pořádek. Cílem je zamezení páchání trestné činnosti, a to zejména kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, v oblasti alkoholové i nealkoholové toxikomanie a dalších trestných činů,“ vypočítala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Předvede se i Martin Šonka

Organizátoři očekávají, že do areálu najde cestu opět minimálně deset tisíc návštěvníků. Již v pátek odpoledne proběhnou oficiální tréninky, v 18 hodin odstartuje kvalifikace do hlavního závodu. V 19:30 propukne Revelations Kids Race, tedy závod v dětských kategoriích.

„Systém závodu bude stejný jako u elitních kategorií, tedy kvalifikace na čas, která proběhne společně s elitními kategoriemi, a bude následovat rozřazení do takzvaného pavouka. Následují vyřazovací jízdy, kde vždy 2 jezdci postupují do další jízdy,“ přiblížila za organizátory Hedvika Mikešová.

Nad největším fourcrossovým závodem planety zakrouží i Martin Šonka

V sobotu je na pořadu hlavní program akce. V 18:45 předvede své umění akrobatický letec Martin Šonka, aby tak odstartoval hlavní závod. Oficiální afterparty pak pobaví vystoupeními hardcoreových Status Praesents, crossoverové kapely Gaia Mesiah a dalších.

Vstupné do areálu, na hlavní závod, tréninky nebo exhibici Martina Šonky je dobrovolné, budou nachystané kasičky, kam návštěvníci mohou přispět částkou na rozvoj bikeparku a závodu. Zpoplatněna je páteční večerní warm-up party a sobotní afterparty.

Extrémní Kozákov Challenge

Již ve středu se na vrch Kozákov mezi Semily a Železným Brodem stahovali jezdci takzvaného downhill skateboardingu. Od středy do soboty tam probíhá Kozákov Challenge, závod světového šampionátu ve sportu, který je jen pro otrlé.

Jezdec Lev Seidl: Není lepší kopec než Kozákov. Stovkou jedete za pár vteřin

„Borci a hezké ženy obléknou koženou kombinézu s helmou a na dřevěném prkně se čtyřmi kolečky jedou z kopce dolů rychlostí 100 kilometrů za hodinu. Je to zážitek pro závodníky i návštěvníky,“ pozval za organizátory Richard Nový.

Devadesátkou za pár sekund

Aby byla zóna pro účastníky a návštěvníky bezpečná, jsou v rizikových částech rozmístěny balíky sena nebo slámy a sítě. „Specifické je, že trať je prudká hned od začátku. Stačí se párkrát odrazit a během několika sekund jedete devadesátkou. Rychlost je veliká. Následuje vjezd do první zatáčky, kterou jsme pojmenovali Letecká, protože tam je nejvíce karambolů,“ pousmál se jeden z účastníků Lev Seidl z Liberce.

V pátek od 9 do 17 hodin budou probíhat kvalifikační jízdy, hlavní závod se uskuteční v sobotu ve stejném čase. Ze startu vyjedou vždy čtyři jezdci, postupují první dva. Vítěz se stane světovým šampionem. Favority jsou tradičně kvalitní Kanaďané, Australané, ale i špičky evropské downhill skateboardové smetánky.

Extrémní sjezd z Kozákova je opět tady. Podívejte se, co vidí závodník ve stovce

Kozákov Challenge bude doplněn i o další disciplíny, jako je downhill na in-linech, gravity bike a pokud počasí dovolí, tak o paragliding. „U tohoto sportu je to bohužel padesát na padesát, pokud nebude příznivé počasí, tak lidem přijedou ukázat, jak to funguje aspoň na zemi,“ doplnil Nový.

Znouzectnost a Lety Mimo

Doprovodný program nabídne hudební vystoupení. Na elektronické scéně v pátek vystoupí třeba DJ Pup-Shmeer, Enrico nebo DJ Johny Adela, na rockové pak Ovčie Kiahne nebo plzeňská punková legenda Znouzectnost. V sobotu se představí Snap Call nebo další legenda Lety Mimo.

Sledovat závody mohou diváci zdarma, do areálu s kulturním programem zaplatí vstupné 300 korun za dospělého, děti do 15 let mají vstup zdarma.