Vaše vtipy:

*Slyšel jsem, že máme opatřit roušky i domácím mazlíčkům – kdo nešil roušky pro hejno neonek, ví hovno co je krejčovina!



* Hledám šikovného chemika. Profesionála nebo amatéra, který dokáže z pervitinu opět vyrobit paralen.



* Víte, co je na té pandemii pozitivního?

Že nejsme nuceni každý den číst, která další automobilka začne vyrábět elektromobily.



* V 15.30 zařazuje TV Barrandov mimořádně pořad pro kutily "Roušky Jaromíra Soukupa".

Reaguje tak na avizovaný magazín konkurenční stanice "Roušky Ládi Hrušky".



* Víte, proč český politik se nenakazí virem COVID-19??? Protože i ten vir má svoji hrdost.

Duo policistů, kteří se změní v šarmantní tanečníky, kteří lidem svým tancem předvádějí jak se dnes máme chovat na veřejnosti? Ano, i to je možné. Video policejních tanečníků, které se objevilo na facebooku Policie České republiky, najdete zde.

S humorem na to jde i Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru, který v těchto těžkých chvílích vozí Čechy z ciziny. Originální video hasičů si prohlédněte zde.

Kapitán Demo se ptá Kdo to má

Na situaci se snaží vtipem reagovat i umělci. Oblíbený crazy raper Kapitán Demo zveřejnil před pár dny na youtube song Kdo to má?





Mirai do toho šli s Nikol Štíbrovou

To oblíbená formace Mirai na to šla více propagačně. Ačkoli se to možná zdá až neskutečné, ještě i po zákazu vycházení bez roušky se najdou tací, kteří v ulicích roušky nemají. A tady je aktuální song Mirai feat. Nikol Štíbrová Dej si roušku. To celé pochopitelně probíhalo v rouškách a po telefonu, takže umělci šli rozhodně příkladem.