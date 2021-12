Komiksová kniha Příběhy z Krkonoš ve dvanácti kapitolách originálním a vtipným způsobem přibližuje dětským čtenářům zásadní události a postavy z historie, od osídlení hor benediktiny, vysvěcení pramene Labe přes bramborovou prusko-rakouskou válku v Krkonoších za osobní účasti krále Fridricha II. a císaře Josefa II., Hančův lyžařský závod až po výrobu aut ve Vrchlabí. "Jsou to příběhy, které byly opravdu důležité a charakteristické pro Krkonoše. Za podstatné jsem rovněž považoval, aby měly dynamiku, pointu, byly napínavé a něco se v nich odehrávalo," vysvětluje Jiří Louda.

Louda a Chlud se potkali v Praze na Kavčích horách v roce 2018 během spolupráce na historickém filmu České televize Bůh s námi - od defenestrace k Bílé hoře. Tam se začala rodit myšlenka na knihu příběhů z dějin Krkonoš. "Tomáš působil u filmu jako kostýmní výtvarník, já jako odborný poradce přes vojensko-historické záležitosti. Zaujaly mě jeho kostýmní návrhy a figurky. Říkal jsem si, že by bylo hezké, kdyby i Krkonoše něco takového měly," přibližuje vrchlabský historik zárodek spolupráce.

Chlud se věnuje ilustracím dětských knížek a komiksům v časopisech typu Mateřídouška 25 let. "Příběhy z Krkonoš jsou asi nejdelší věc v kuse, kterou jsem dělal. Některé moje seriály mají až 50 dílů, ale ty se tvoří s měsíčními přestávkami. Na komiksu z hor jsem strávil rok intenzivního života od rána do večera. Spolupracovalo se mi ale výborně," tvrdí.

"Všude, kde je historie, kreslím rád, jsem na to trochu „nemocný“." přiznává Tomáš Chlud a usmívá se. "Třeba takový žánr scifi by pro mě byl složitější. Čím blíže to je moderní historii, tím mě to přestává trošku bavit. Mám radši hlubší historii, pod 17. století," dodává.

Není proto divu, že s Jiřím Loudou, který je ponořený hluboko do dějin Krkonoš, našli společnou řeč. "V knize se objevuje spousta zajímavých postav, které by čtenáři v Krkonoších nečekali, ale zároveň takové, které znají. Doufám, že knižní komiks z Krkonoš bude pro děti srozumitelný a něco si tam najdou i rodiče, které může také bavit," věří historik Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

"Důležité pro mě bylo, aby šlo o zajímavý příběh. Nejhůř se mi dělaly obrazy, které neměly vnitřní napětí. Bavila mě například kapitola se svěcením pramene Labe, kterou jsme propojili s příběhem rekatolizace v Krkonoších. Čtenářsky zajímavý bude jistě také příběh Kukačky Erlebacha z poloviny 20. století, přibližující válečné události nezvyklou optikou Čecha žijícího v německém prostředí," napovídá témata některých z příběhů Jiří Louda.

Knihu Příběhy Krkonoš v komiksech vydalo regionální vrchlabské nakladatelství Green Mango.

VÍTE, ŽE…

…první česká botanička Josefína Kablíková z Vrchlabí, kněžka krkonošské flóry, byla roku 1841 přijata za členku královské bavorské botanické společnosti a roku 1853 se zařadila jako jediná žena mezi tisícovku členů vídeňské zoologicko-botanické společnosti? S manželem se stali čestnými občany Vrchlabí a jejich portréty zdobily radnici.

Prusko - rakouská válka o bavorské dědictví, která se zapsala do povědomí jako bramborová válka nebo švestkový povyk, se odehrála v letech 1778-1779? Pro Krkonoše je významná tím, že během ní došlo v horách zřejmě k největším vojenským akcím a koncentraci vojsk. Válka těžce dolehla na místní obyvatelstvo. Pozoruhodná byla osobní přítomnost obou hlav států, císaře Josefa II. a krále Fridricha II. Prusové se před rozhodující bitvou stáhli, kvůli nemocem a dezercím však přišli o 15 tisíc mužů.