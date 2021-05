Kde se vzal, tu se vzal. Student maturitního ročníku zasedl na teplické radnici a získal si hned sympatie. Těžko bychom hledali lepšího reprezentanta mladé generace na tehdejší politické scéně, než byl právě mladý Tepličan.

Mladí se díky němu začali více zajímat o politiku a sledovat, co se kolem děje. V Teplicích se tehdy stal takovým mezigeneračním tlumočníkem. Přitom se do zastupitelstva dostal až jako náhradník. Na kandidátce TOP 09 byl jako nestraník třetí a původně ho ani lidé nezvolili. Lídr strany Petr Měsíc ale po volbách svůj získaný mandát nepřijal, protože nechtěl jít za každou cenu do menšinové radniční koalice. Odstoupil, čímž se dostal na scénu Dominik Feri.

V Teplicích se mu podařilo vzbudit zájem o historii a také veřejný prostor

Do širšího povědomí Tepličanů se ale tento mladý muž dostal už v roce 2012, kdy založil stránku "Teplitz-Schönau", na které zveřejňoval hlavně historické fotografie lázeňského města. Nejen mezi mladými lidmi si jeho obrazový projekt během pár týdnů získal přes 5 tisíc fanoušků. Zájem o historii v něm vzbudili už jako u dítěte jeho rodiče. Později začal studovat historii Teplic. Hraje na různé nástroje, oblíbeným hudebním stylem je pro něj jazz. Lidé ho mohli například vidět hrát na piáno na nádražích, v parku nebo na náměstí, když se snažil ještě jako teplický patriot oživit veřejný prostor.

Když v listopadu 2014 vstupoval do komunální politiky, strhl na sebe pozornost médií. Patřil v té době k nejmladším radním. „Vykat si nenechávám a říkat „pane radní" také ne,“ zmínil v té době v rozhovoru pro Deník. Už v té době věděl, že bude muset skloubit politiku se svým soukromým životem. Měl ale svůj recept, jak se předem vyhýbat excesům. „Věřím, že lidé jsou rozumní a chápou kontext toho, že je mi přeci jen 18 let a mimo působení na radnici jsem stále puberťák,“ říkal.

Koupit si v divadle lístek do řady za Ferim, může být problém

Pozornost na sebe dodnes strhává i pro svůj afro účes, který nejde přehlédnout. Jak prozradil, musí ho poměrně často upravovat takzvaným čechráčkem. „Čím ho mám větší, tím je údržba pracnější,“ smál se vždy, když přišla řeč na jeho vlasy. Po půlročním působení v politickém dění už s údržbou polevil. „Už tolik nenačesávám, což se ukázalo jako chyba, protože na všech fotkách v médiích vypadám naprosto šíleně,“ napsal ve svém profilu na sociálních sítích. Z jeho „košatého“ černého účesu, který ho charakterizuje na obrazovce, si dokáže ale také dělat legraci. „Třeba v kině nebo v divadle se kvůli svým vlasům snažím být k ostatním ohleduplný. V rámci solidarity se snažím vždy jaksi zajet co nejvíce do sedačky, aby přes moji hlavu bylo vidět,“ dokáže vyprávět na téma svého účesu.

Dokáže si připustit, že je populární, a to zejména u mladých lidí. Jednou se dokonce zamýšlel nad tím, jak by se taková přízeň dala změřit. „Těžko to odhadovat. Jak vlastně? Podle počtu lajků? Podle počtu kladných komentářů? Leckomu z mladých leze moje aktivita krkem. Stejně jako to, že můj obličej vídali během kampaně ve městě poměrně často. Prospěšné je to ale v tom, že získávají alespoň částečné povědomí o tom, že něco jako zastupitelstvo a rada existuje a že právě tyto samosprávné orgány jsou tím nejdůležitějším,“ říkal v 18 letech po svém zvolení do širšího vedení města Teplice.

Praha, další politická meta, vyšší postavení a také zrádná sláva

Na další politickou metu Feri dosáhl o tři roky později. Uspěl ve volbách do Sněmovny a ve 21 letech se stal nejmladším poslancem v historii. Na pražské kandidátce TOP 09 přitom figuroval až na posledním 36. místě, téměř 15 tisíc preferenčních hlasů ho však posunulo až do Sněmovny. Za dva měsíce mu bude 25 let.

I během pandemie koronaviru sbíral body mezi mladými. Stal se informační hvězdou sociálních sítí, když během krize řada lidí získávala aktuální informace pouze z jeho profilu na Instagramu, kde pomocí žlutých vykřičníků vysvětloval často nepřehledná vládní opatření. I tato aktivita mu pomohla k tomu, že letos na jaře překonal, jako třetí Čech v historii - po fotbalistovi Petru Čechovi a moderátorovi Leoši Marešovi – v Instagramu překlenout hranici 1 miliónu sledujících.

Feri během práce v Poslanecké sněmovně dostudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V minulých dnech přerušil svoji politickou kariéru. A to poté, co se v médiích objevily informace o jeho údajném sexuálním obtěžování dívek. Feri v důsledku toho složil mandát poslance a stáhnul se do ústraní. Přestože sexuální nařčení rezolutně odmítá, nechce zůstat v politice a využít své poslanecké imunity. Případem se bude zabývat policie.